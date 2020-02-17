新冠肺炎 官方報告新統計 2048新例105人死 現拐點?

據中國國家衛生健康委員會周一公告，截至2月16日24時31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2,048例，新增死亡病例105例（湖北100例，河南3例，廣東2例），新增疑似病例1,563例。全國當日新增病例較上日略有上升，但湖北省以外其他省份新確診日增量已經連續13日下降。

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據路透社今天報道說，2月16日中國大陸新增確診2048例較上日略升，但湖北以外13連降。

據中國國家衛生健康委員會周一公告顯示，當日新增治癒出院病例1,425例，解除醫學觀察的密切接觸者28,179人，重症病例減少628例。

截至2月16日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例57,934例（其中重症病例10,644例），累計治癒出院病例10,844例，累計死亡病例1,770例，累計報告確診病例70,548例，現有疑似病例7,264例。

據統計，累計追蹤到密切接觸者546,016人，尚在醫學觀察的密切接觸者150,539人。

湖北新增確診病例1,933例（武漢1,690例），新增治癒出院病例1,016例（武漢543例），新增死亡病例100例（武漢76例），現有確診病例49,847例（武漢36385例），其中重症病例9,797例（武漢8,056例）。

湖北累計治癒出院病例6,639例（武漢3,458例），累計死亡病例1,696例（武漢1,309例），累計確診病例58,182例（武漢41,152例）。新增疑似病例909例（武漢338例），現有疑似病例4,826例（武漢1,971例）。

路透社說，中國金融監管官員周六表示，當前企業復產復工仍有一定過程，給價格穩定帶來壓力，但中國穩健貨幣政策前提未改，絕對不會出現大規模通脹；監管層對不良貸款增加有心裡準備，該問題會得到穩妥解決。據中國銀保監會周六發布通知稱，要及時掌握企業信息，優化信貸流程，合理延長貸款期限，有效減費降息，全面服務受疫情影響企業復工復產；同時，全力支持疫情防控企業擴大產能，做好治療藥物、疫苗研發等衛生醫療重點領域及相關企業的融資支持。