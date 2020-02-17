新冠肺炎 導演常凱一家染病死亡外媒驚未獲治療

朝鮮日報引據中國《新京報》16日報道稱，曾在湖北省電影製片廠工作的電影導演常凱感染了武漢肺炎，抗病一段時間後於14日去世，享年55歲。該報標題稱中國電影導演常凱一家四口感染武漢肺炎未獲治療死亡。

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據朝鮮日報今天報道說，中國電影導演常凱一家四口感染武漢肺炎未獲治療死亡。報道引據中國主流媒體消息稱，因感染了始於中國湖北省武漢市的新型冠狀病毒，居住在該地區的電影導演一家四口未得到有效的治療最終死亡。消息指中國電影導演常凱、父母和姐姐因感染武漢肺炎死亡。



消息說，而此前，他的父親確診感染新冠病毒已於3日去世，母親也於8日去世。常凱的姐姐和他都於14日去世。據悉，他的妻子也感染了武漢肺炎，目前正在重症監護室接受治療。只有他的兒子目前在英國留學，避免受到新冠病毒感染。



該報道指他在去世前留下的遺書中感嘆道：“送父親至多家醫院就治，均告無床位接收”，“多方求助，也還是一床難求，無情冠狀病毒也吞噬了愛妻和我的軀體。”常凱還在遺書中寫道：“我一生為子盡孝，為父盡責，為夫愛妻”，“永別了！我愛的人和愛我的人。”

武漢出身的常凱因2012年作為湖北省電影製片廠的製片人，參與製作長篇電影《我的渡船》而出名。該片於次年參展了北京國際電影節。



該報道稱，常凱去世的消息一出，湖北省電影製片廠發布訃告悼念故人稱：“常凱同志工作一貫愛崗敬業，深受全廠職工的尊敬和好評。”