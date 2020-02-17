武昌醫院院長劉智明被指因新冠肺炎病逝 劉妻：仍在搶救中

當地時間2月17日晚，微博認證為湖北衛健委宣教中心黨委書記、主任@全科健康發布信息稱，武昌醫院院長劉智明先生，因感染新冠肺炎，於2020年2月17日去世。沉痛悼念第一個犧牲的醫院院長。而就在這一消息發布不久後，據梨視頻報道，劉智明的妻子介紹指，劉本人目前仍在搶救中，不過病情嚴重，已經上了ECMO（人工肺）。

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當晚稍早時候，包括《成都商報》和搜狐網等多家大陸媒體報道，記者從武昌醫院多個訊息來源，證實劉智明的死訊，消息亦獲得湖北衛健委宣教中心的微博認證。報道還引述一名與劉智明相熟的醫生說，劉智明之前在武漢市第三醫院做副院長，前幾年調到武昌醫院做院長，平時身體很好，未想過他會因為新型肺炎去世。據公開資料顯示，劉智明，湖北十堰人，1969年生，1991年畢業於武漢大學醫學院，擅長顱腦外傷、顱內腫瘤、腦血管病及椎管內病的診斷和治療，特別擅長神經外科疾病手術治療。

劉智明是湖北中醫藥大學和江漢大學碩士研究生導師，2013年曾被武昌區委區政府授予“武昌英才”榮譽稱號、2014年獲“武漢市人民政府博士資助”人選、2015年獲武漢市“十百千人才工程”人選。據悉，他所擔任院長的武昌醫院2014年被原湖北省衛計委評定為三級綜合醫院，現有員工966人，亦是這次新冠肺炎武漢市首批定點醫院之一。此前有報道稱，該院59歲護士柳帆因感染新冠肺炎醫治無效去世。

針對劉智明被指已經不幸殉職的消息，梨視頻等媒體稍後跟進報道指， 2月18日凌晨0時許，劉智明妻子告訴梨視頻，劉智明目前仍在搶救中，不過病情嚴重，已經上了ECMO（人工肺）。對此，不少網民在相關新聞評論區表示希望能有奇蹟出現，希望劉智明的死訊不是事實。與此同時，也有網民反映，有關劉智明病危現狀的反覆報道與此前曾引起巨大輿論關注的，被稱為“8君子”之一的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮的死訊類似。2月6日深夜至2月7日凌晨，李文亮生命垂危。關於他情況的消息，也經歷了“病逝——搶救——病逝——搶救”的幾番過程。

率先發布劉智明去世消息的微博@全科健康周二凌晨進一步表示，“據劉院長家人消息，醫院對劉院長仍在盡最大努力搶救！我得知此情後刪了原微博。（之前信息，來源於我和劉院長共同的好友，我曾向他求證得到肯定消息。可能他也不了解後面的搶救情況）”