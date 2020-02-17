武漢市新書記強調拉網式排查 各區再建10座方艙醫院

2月16日，武漢市市委書記王忠林召開視頻會，部署開展為期3天的集中拉網式大排查，強調要推動落實五個“百分之百”工作目標，堅決遏制疫情擴散蔓延。據悉，武漢市當前正開展的所謂五個“百分之百”工作包括，確診患者百分之百應收盡收、疑似患者百分之百核酸檢測、發熱病人百分之百進行檢測、密切接觸者百分之百隔離、小區村莊百分之百實行24小時封閉管理。

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據財新網報道，上任後第二日的2月15日，王忠林在該市新冠肺炎疫情防控指揮部視頻調度會上說，“是因為排查還沒有完全執行到位，在執行排查上態度不堅決、措施不嚴密、網眼太大”。他稱，“我們現在的問題已經說明，現在拉網式排查的執行是不徹底的。”王忠林談到，“中央指導組明確要求，2月15日要實現第一個清零。要實現這個目標，就要集中精力，撲下身子，把拉網式兜底的工作做到位，看看到底社會上還存在多少居家患者。只有把這個底給拉出來了，下一步搞流行病學調查才有基礎。否則，如果我們不掌握這些居家患者，他們就是傳染源，會給其他人帶來巨大危害。”

王忠林稱，“我們要認真反思，為什麼我們動用了這麼多人力物力還不能做到全部查清，而記者暗訪就能發現1000多例病患。”據悉，武漢市目前正在開展五個“百分之百”工作：確診患者百分之百應收盡收、疑似患者百分之百核酸檢測、發熱病人百分之百進行檢測、密切接觸者百分之百隔離、小區村莊百分之百實行24小時封閉管理。此次會議部署，以社區為基礎，利用人工和大數據相結合，徹底排查清底“四類人員”。2月16日，王忠林再度召開視頻會，部署開展為期3天的集中拉網式大排查。他說，“這件事不能再等了！”他並指，開展三天集中拉網清底大排查是阻斷傳染源、保民安民的實際行動。

值得一提的是，2月12日上午，中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新曾披露指，武漢感染者底數還沒有完全摸清，蔓延擴散的趨勢也沒有較為精準的估計預測。此外，據官媒《人民日報》最新報道，按照武漢市委“要把強化患者救治作為重中之重，繼續新建‘方艙醫院’，打好提前量，力爭‘床等人’”的防控疫情部署要求，武漢各區正在新改擴建大小型10座方艙醫院，共計新增約11465個床位，用來收治新型肺炎感染的輕症患者。

就這一話題，2月17日下午，國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制舉行新聞發布會，介紹醫療救治工作進展情況。會上，北京大學第一醫院主任醫師王貴強提出，方艙醫院患者需要兩次核酸檢測陰性方可出院，出院以後也需要進行居家的管理。王貴強稱，“衛健委正在制定出院後管理的規範，初步需要至少兩周時間居家進行相對系統的觀察，在社區層面給予具體的居家指導。同時，建議2到4周回醫院進行複查，如果有病情的變化及時到醫院救治。”