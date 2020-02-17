美國鐵心追打華為 擬禁用美國設備為華為造芯片

華爾街日報今天引述熟悉內情人士消息，透露美國總統特朗普政府正在考慮對中國實施新貿易限制，擬限制使用美國設備替中國電信巨擘華為製造芯片。目前美國正試圖切斷中國獲取關鍵半導體技術的管道。但美國業界人士則說，這項行動旨在拖延中國的科技進展，卻可能幹擾全球半導體供應鏈，並對許多美國公司的成長構成打擊。

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據中央社今天報道說，傳華盛頓再劍指中國，擬限制用美設備替華為制芯片。

“華爾街日報”（The Wall Street Journal）今天報道，美國商務部正在草擬修訂“外國直接產品規定”（Foreign Direct Product Rule）的提案。這項規定將對外國企業把美國技術用於軍事或國安產品實施限制。根據熟悉相關討論的人士，修訂後的規定可能允許商務部對全球芯片工廠提出要求，若這些工廠有意使用美國設備替華為製造芯片，必須取得許可。

該報道說，曾聽取相關簡報的人士表示，中國企業也一定會把這項行動視為對他們的威脅，這就是修訂提案的一項目標。美國業界人士則說，這項行動旨在拖延中國的科技進展，卻可能幹擾全球半導體供應鏈，並對許多美國公司的成長構成打擊。

根據消息人士，修訂規定的討論已經進行數周，但直到最近才有提案。之後還會有另一條規定，限制美國企業從旗下海外機構供應產品給華為的能力。

該報道稱，但數名消息人士表示，特朗普政府內部並非人人都支持這種想法，特朗普本人尚未檢視過修訂提案。

特朗普曾表示，他希望美國公司能供應華為從國安觀點來看不具敏感性的設備。