美媒指習近平推《生物安全法》或急堵武漢P4實驗室“泄毒”？

武漢肺炎疫情肆虐之際，習近平2月14日在中央全面深化改革委員會的會議上講話時特別提到了加速推動生物安全立法，並將生物安全納入國安體系，引起各界關注。美國之音報道說，習近平急推《生物安全法》，武漢P4實驗室證實“泄毒”？

廣告 繼續瀏覽後續

據美國之音報道說，武漢P4實驗室證實“泄毒”？習近平急推《生物安全法》。新冠病毒恐來自實驗室？習近平為何在此時急推生物安全法？美國之音採訪台灣前疾病管理局局長、南台科技大學生技系講座教授蘇益仁分析。

據該報道說，華南理工大學生物科學教授肖波濤，在全球學術社交網站“Research Gate”以英文發表題為“新型冠狀病毒的可能來源”報告，指證“武漢疾病預防及控制中心”不僅長期有600多隻野生蝙蝠，且2017年及2019發生蝙蝠血液或尿液泄漏事故，甚至有研究者在取樣過程中曾遭蝙蝠攻擊、有研究員因沾到蝙蝠排尿而自我隔離14日。報告指出，除距海鮮市場12公里的中科院武漢病毒研究所，還有距市場僅280多米的武漢疾病預防及控制中心由於該中心距疫情源頭“華南海鮮批發市場”僅280米，質疑武漢肺炎恐為中國疾控中心的病毒外泄，是坊間估計透過自然重組、或中間宿主傳播以外的另一可能。​

該報道說，台灣前疾病管理局局長、南台科技大學生技系講座教授蘇益仁告訴美國之音：P4實驗室是過去在製造疫苗或者動物的傳染模式，或者甚至是生物恐怖戰裡面的一個非常重要的設施。所以各國在這個地方都非常慎重地做管理或者立法。華南理工學院的教授發表的資料看來，我也是覺得很詫異，就是他們做了大量的蝙蝠實驗，疾控中心、病毒研究所、或者武漢的P4實驗室，好幾個地方都在做很高級的實驗，其中如果有用到P4實驗室，這個地方是我們一直在關心的點。尤其是有研究人員被蝙蝠血液流血或者尿液噴到，這個部分其實都是P4實驗室在做一些新型病毒的時候最關心的點，是在P4實驗室的人力保護或者軟體配套設施裡面最重要的。

報道稱武漢實驗室安全設立不符合規定。

至於肖文摘要總結指，新冠狀病毒的進化除自然重組和中間宿主外，還可能來自武漢的實驗室，高風險生物實驗室的安全等級可能需要加強，應採取法規將實驗室設置在遠離市中心和其他人口稠密的地方。熟悉實驗室管理規定的蘇益仁說： P4實驗室要設立是要非常高規格，而且是要國家等級的管理。不單是硬體的設備，距離住家環境一般來講都有一定的規範，到底多少公里以外的地區，不能接近民眾。所以在華南海鮮市場跟武漢病毒實驗室距離280公尺，這個我聽到就有點詫異，不應該在這個距離，只有這麼短的地方設一個P4實驗室。我不曉得當初的設立的緣由背景是怎麼樣，但是這個是不符合規定的。