香港從爭取民主演變為全民反政府抗疫自保運動

武漢新肺炎病毒疫情下，香港恍似進入另一時空，之前七個多月的街頭反政府運動，已經演變為全民反對政府的抗疫措施運動，這些措施包括拒絕對大陸訪客全面封關但卻在社區不斷設立病毒隔離中心或病毒指定診所，警察負責維護林鄭月娥政權鎮壓反對聲音的職責卻保持不變，街頭照樣瀰漫催淚瓦斯和胡椒噴霧，馬路仍然遺下示威者的鮮血。警方對這些街坊市民，與之前的黑衣青年一樣，一律視之為“暴徒”。

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而在此同時，爭取民主運動已經從街頭轉變成為“地下”野貓式的行動，包括在公共廁所引爆引燃物、向警署投擲汽油彈、在港鐵軌道放置“詐彈”，行動化明為暗。



繼周末一連兩日多區市民遊行集會，反對政府徵用當區普通科門診診所等，作為專門接收武漢肺炎輕症病人的指定診所，長沙灣、西貢、葵涌、火炭及九龍灣亦有市民在16日接力參與抗爭行動。有警員在九龍灣麗晶花園向記者噴胡椒噴霧。立法會及葵青區議會議員尹兆堅斥政府做事手法“一塌糊塗、垃圾級”，將居民健康“擺上桌面（當賭注）”。



九龍灣麗晶花園近百名居民16日晚9時在屋苑內遊行，反對將毗鄰九龍灣健康中心作為肺炎指定診所。遊行一直和平，直至10時許疑有人堵路，約50名防暴警追捕黑衣人無果，居民指現場無人報警，要求防暴警離開。及後現場有居民與樓上住客隔空爭執，樓上住客落樓與街坊理論時發生推撞，防暴警再次趕至舉藍旗，至少三度向記者噴胡椒噴霧，有記者眼部中椒。



而較早前舉行的長沙灣遊行及西貢區居民大會均獲警方發出不反對通知書。市民指當局未有諮詢，亦未有顧及居民憂慮指定診所或隔離營靠近民居，若處理不善隨時加劇社區爆發。昨午2時，反對社區設置檢疫中心（長沙灣）關注組主辦集會，近200名市民在李鄭屋邨信義樓對出集合，隨後沿東京街、廣利道、發祥街及保安道行一圈。



參加遊行的立法會議員毛孟靜批評政府不作為，“連通知業主立案法團同區議會都沒做，簡直是用香港人性命‘較飛（視人命如草芥）’！”深水埗區議員李文浩指，區議員曾於區內擺設街站，發現很多街坊對於區內賽馬會診所被計畫作為檢疫中心並不知情。他批評政府此舉是“閉門造車”，“蘇屋邨（一個小區）是一個有二萬人口的社區，而診所位置同蘇屋邨只系一街之隔，不公開諮詢是極不負責任！”



大批警員在場截查市民，至少四名青年在保安道被截查，引起街坊不滿，雙方對峙，防暴警到場戒備，群情洶湧，防暴警隨後離開。主辦方強調是次遊行只是要求政府撤回於社區設立肺炎指定診所的決定，着居民冷靜。



西貢區議會16日下午2時就反對政府徵用西貢戶外康樂中心作隔離營，在西貢紙船公園舉行居民大會，近200名居民到場表態。有居民認為本港有不少選址可作隔離營，如黃宜洲、石崗軍營、新屋嶺等均遠離民居，批評政府與民為敵。有出席者理解設立隔離營的需要，但認為政府應事前諮詢，並向街坊交代安排如何看守受檢疫人士及使用中心作隔離營後的排污等問題，讓居民安心。



葵青區多名區議員昨晨亦與街坊由葵盛信義學校遊行至南葵涌診所，其間居民高呼“反對南葵收疫症，政治無能，害死港人”。遊行歷時約一小時，現場消息稱兩名青年遭警方截查拘捕，懷疑因在他們背包搜出防毒面具。



另外，政府計畫徵用未入夥的火炭駿洋邨作檢疫中心，沙田區議員昨號召集會抗議，集會前三小時已有防暴警設路障截查車輛，水炮車及銳武裝甲車抵埗戒備，約200名居民下午5時在山尾街遊樂場起步，兩小時後完結。有駿洋邨准居民不滿政府事前沒有諮詢便徵用該邨，即使政府向准住戶發放6000元津貼，無法彌補未能上樓的損失。