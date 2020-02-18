似李文亮案 核心武昌醫院院長劉智明感染新冠肺炎今上午病逝

中國湖北省武漢市武昌醫院院長劉智明因為感染武漢肺炎，今天上午經搶救無效去世，享年50歲。他是在中國抗疫最前線第一位染病死亡的醫院院長。劉智明病逝消息昨夜今晨首先由微博宣布，其後官方及家人指仍在人工肺機搶救。

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據法新社今天報道說，武昌醫院院長感染新冠肺炎病逝。中國官媒報導，新冠肺炎疫情核心湖北省一家醫院的院長，因感染武漢肺炎身亡。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，中國境內有1900人死亡，7萬2000起確診病例。



湖北省武漢市武昌醫院院長劉智明因為感染新冠肺炎，今天上午經搶救無效去世，享年50歲。



劉智明是首位因新冠肺炎病逝的醫院首長。



報道引據中國官方統計，中國境內至少有6名醫護人員因感染武漢肺炎而過世，1716人感染。

法新社指劉智明是在中國抗疫最前線第一位染病死亡的醫院院長。



據中國官媒央視新聞說，從北京協和醫院派往武漢的醫療隊得知，經全力搶救無效，劉智明因感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），於18日上午10時30去世。



武昌醫院是湖北三級綜合醫院，現有員工966人，這次疫情爆發後被列為武漢市首批定點醫院之一。

