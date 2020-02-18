新冠肺炎累及中國出口金屬品遭退拒憂連帶損失賠償 含友好國家

據中國貿促會冶金行業分會在其網站上稱，俄羅斯、土耳其、中東和北非的部分客戶已經通過電子郵件告知中國供應商停止收貨，或者是要求中止採購。該機構指，鑒於新型冠狀病毒疫情爆發，中國金屬產品的部分海外買家已經停止接收部分中國金屬產品的交付，而印度等國的客戶則要求無法按時交貨的損害賠償。中國是全球最大的金屬消費國，同時也是鋼鐵和鋁等工業金屬的最大出口國。

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據路透社今天報道說，中國貿促會報告部分海外客戶已經停止接收中國金屬產品。

中國國際貿易促進委員會冶金行業分會回周二表示，中國金屬產品的部份海外買家鑒於新型冠狀病毒疫情爆發，已經停止接受部分中國金屬產品的交付。中國貿促會冶金行業分會在其網站上稱，俄羅斯、土耳其、中東和北非的部分客戶已經通過電子郵件告知中國供應商停止收貨，或者是要求中止採購。



中國國際貿易促進委員會冶金行業分會表示，鑒於新型冠狀病毒疫情爆發，中國金屬產品的部分海外買家已經停止接收部分中國金屬產品的交付，而印度等國的客戶則要求無法按時交貨的損害賠償。



中國貿促會冶金行業分會在其網站上稱，俄羅斯、土耳其、中東和北非的部分客戶已經通過電子郵件告知中國供應商停止收貨，或者是要求中止採購。與此同時，該協會稱，印度等國的國際客戶認為中國企業無法按時交貨，要求損害賠償，但未說明涉及到的企業或產品的名稱。



中國是全球最大的金屬消費國，同時也是鋼鐵和鋁等工業金屬的最大出口國。



路透社說，受疫情影響，很多員工無法及時返崗，中國金屬產量料大幅下滑。而且企業的物流嚴重受阻，物流成本增加。造成物流嚴重困難的原因：一是各地政府採取的對運輸、貨運、疫情防控等限制措施；二是上下游企業開工率低，嚴重影響原料進貨、產品出貨。



據貿促會冶金行業分會稱，鋼鐵出口運輸方面，面臨鐵運、海運兩難處境。目前，主要靠鐵路運輸，鐵路負荷大，交期難以保證。前期未執行結束的合同，需要面對內陸運輸成本暴漲；港口雖然目前正常作業，但效率降低，影響交期。

該協會並稱“部分國家開始出現關閉邊境、通關口岸，出口報關非常困難，還可能出現海運費暴漲現象。”



路透社說，冶金行業分會一位官員告訴路透，受疫情影響，原定於3月底在山東召開的第十八屆鋼材市場和貿易國際研討會已推遲。此前已有很多重要活動取消或推遲。