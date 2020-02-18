新冠肺炎 官方報告疫情好轉 新確診與死亡人數均連降 組長李克強主持中央疫情領導小組會議

根據中國衛生應急辦公室發布最新資料，2月17日當天新增確診病例1886例，新增死亡病例98例。全國新增病例在上日反彈後再度下降，而湖北以外地區新增病例已降至百例以下，為14日連降。

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據法新社今天報道說，新冠肺炎疫情最新進展中國新增98死亡病例。根據中國衛生應急辦公室發布最新資料，2月17日當天新增確診病例1886例，新增死亡病例98例。新增死亡病例中，湖北佔93例，河南3例，河北、湖南各1例。



截至2月17日午夜，累計確診病例來到7萬2436例，累計死亡病例達1868例。



香港有60例，含出院2例，死亡1例；澳門10例。

據路透社說，17日中國大陸新增新冠肺炎確診病例降至1,886例，湖北以外新增14日連降。



中國國家衛生健康委員會周二公告，截至2月17日24時31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1,886例，新增死亡病例98例（湖北93例，河南3例，河北、湖南各1例），新增疑似病例1,432例。全國新增病例在上日反彈後再度下降，而湖北以外地區新增病例已降至百例以下，為14日連降。



公告顯示，當日新增重症病例1,097例，新增治癒出院病例1,701例，解除醫學觀察的密切接觸者27,908人。



官方公告指累計追蹤到密切接觸者560,901人，尚在醫學觀察的密切接觸者141,552人。



湖北新增確診病例1,807例（武漢1,600例），新增治癒出院病例1,223例（武漢761例），新增死亡病例93例（武漢72例），現有確診病例50,338例（武漢37,152例），其中重症病例10,970例（武漢9,222例）。



另外，湖北累計治癒出院病例7,862例（武漢4,219例），累計死亡病例1,789例（武漢1,381例），累計確診病例59,989例（武漢42,752例）。新增疑似病例788例（武漢340例），現有疑似病例4,194例（武漢1,799例）。



路透社說，中國國務院總理李克強周一主持召開中央應對肺炎疫情工作領導小組會議。會議指出，武漢市和湖北省要繼續加大排查力度，擴大床位供給；要統籌疫情防控和經濟社會發展，湖北省要繼續實施離漢離鄂通導管控，堅決做到內防擴散、外防輸出。

