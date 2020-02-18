疫情下怪事：全國各地都有人公安局門外“丟下一萬元就跑”

大陸在武漢新病毒疫情下出現一股怪現象，全國各地都有人在公安局門外“丟下一萬元就跑”。為什麼是一萬元，為什麼一下子冒出這個現象。有分析認為這是大陸民眾滿腔熱血出錢出力救災，也有人懷疑這是一場“集中造假”的文宣。

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根據大陸網上及搜索引擎的點擊發現，丟下一萬元就跑的現象，從湖北武漢到湖南長沙、從浙江寧波到江西遂川都有，一萬元是大多數人丟下的數目，也有人丟下港幣，有人甚至丟下十萬元。有網民打趣說，這下子公安可發財了，這麼多的一萬元。



大陸境外網媒中國數字時代針對這個現象做了一個報導，內容指出突然湧現了這麼多新聞寫法類似民眾熱心捐助的報導，而且很多都出現了相同的捐助場景——公安局（而非慈善機構），而民眾捐助的方式均是——丟下錢物就跑（做好事不留名），有些捐助的額度完全一致（一萬元），有些捐助在同一地點發生多次，這些捐助的最終流向大多是紅十字等官方機構。



報導指出，有些報道細節充分甚至包含（過程視頻、錢物照片、手寫紙條掃描等）。目前尚無明確的證據表明這類新聞的集中出現是媒體基於官方對正能量的新聞需求而“集中造假”、“劣質炒作”，所有的新聞事件中民眾的善意、採取的做法也可能是真實的。如是，這樣劣跡斑斑的政府如何配得上那麼淳樸善良的民眾？而假設這類報道真的出於特殊目的而集中造就，那麼這樣的謊言政府為何還在大難面前欺騙那些容易被感動的民眾？



如下是丟下一萬元的例子：（一）中安在線｜小夥丟下500個口罩就跑 警方：你“逃跑”的樣子真帥。報道事發地：安徽省六安市。1月27日，安徽省六安市公安局裕安分局小華山派出所內，一年輕男子匆忙丟下500個口罩，說了句：“你們辛苦了！”轉身就跑。民警急忙追趕，卻並未追上，只得用敬禮表示謝意。



（二）澎湃新聞｜男子派出所丟下善款就跑：我是中國人。報道事發地：浙江省桐鄉市

1月28日，浙江桐鄉。一男子進派出所丟下500元就跑，拒絕透露自己的姓名、身份，只說：我是中國人。民警追上去詢問情況，男子稱：疫情嚴重，只想盡自己的微薄之力。



（三）杭州日報｜“麻煩捐給西溪醫院” 男子到派出所丟下10萬塊就跑 報道事發地：浙江省杭州市。【懵了!“麻煩捐給西溪醫院” 男子開到#派出所丟下10萬塊就跑#】今天中午12點半，教導員胡斌正在留下派出所院子里指揮工作，突然門口停下一輛車，跑下來一名男子：“警官你好，我不方便去醫院，麻煩你捐給西溪醫院，現在他們都在收治肺炎病人，麻煩你啊!”。正當胡斌想領着男子去登記時，男子把厚厚一沓錢往他懷裡一丟，坐上商務車就直接走了，留下一臉懵的胡警官，還沒見過這麼霸氣的捐款。經清點一共有10萬港幣現金!胡斌說，這名男子聽起來是杭州口音，那輛白色的車也是杭州牌照，雖然不知道姓名，還是要說一句：謝謝你!靠得牢的!（報道中捐助的幣種是港幣）



（四）山東教育新聞 ｜ 日照市環衛工在派出所丟下錢轉身就跑。報道事發地：山東省日照市

1月31日上午，一位環衛大爺來到日照市東港區西湖派出所，放下一個紙包就跑了，派出所民警打開紙包一看，裡面是一摞錢，還有一張紙條，上面寫着：急轉武漢防控中心，為白衣天使加一點油，我的一點心意。東港環衛。



此外，北京青年報的報導，68歲菜農給民警丟下10000現金就跑，說是給你們買口罩。報道事發地：福建省三明市。2月3日，福建三明一位菜農攔下剛檢查完疫情防控的民警，掏出一沓現金給民警，留下一句“給民警買些口罩”後拔腿就跑。民警反應過來後趕緊追出去，攔住他要把錢歸還。菜農態度堅決，不肯收錢，匆匆離開。隨後民警了解到，大爺68歲，一家7口人，主要經濟來源是靠其種菜。