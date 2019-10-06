中朝朋友少 習近平金正恩哥倆好

中朝建政70周年，金正日與習近平互賀。習近平向“你、委員長同志“，金正恩向”總書記同志”“致以最熱烈的祝賀和誠摯的祝願”，在這朋友稀少的時刻，官媒重頭報道了兩位領袖的套話。

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朝鮮沒有幾個朋友，原因是自我封鎖，直到近兩年金正恩決定主動出擊，與美、中、俄、韓領導人裝樣子談“無核化”，才讓國際社會熟悉。中國本來朋友還是有一些的，在西方也有，但在習近平治下，朋友越來越少也是不爭的事實，這次大慶建政七十年，搞得那麼轟轟烈烈，觀禮台上獨獨不見一個外國貴賓，自毛、鄧、江、胡以來好像沒見過。

根據皮尤研究中心最新調查顯示，全球民眾對中國態度不同。歐美加日對中國很不友好。在亞洲，日韓受訪者也普遍對中國持負面態度。但是，俄羅斯人對中國的態度最正面。

有人會告訴你，習近平還是有很好的朋友，俄羅斯總統普京就是一位。的確，習普近年互訪頻繁，在習近平一面，始終有着對前蘇聯的懷念，對“沒有一人是男兒”出來拯救前蘇聯的怨恨；在普京一面，據分析就相當地權宜。一則意識形態上普京已無多少共產意識，且對前蘇聯罪惡痛恨不絕。普京需要中國，是因為他的大俄國夢造成的在歐美的孤立，吞併克里米亞引發的歐美製裁，需要中國的經濟支持。另外，中俄國情大不一樣，普京雖遭詬病，但國內畢竟有多種媒體，言論有時不暢通，但畢竟有言論自由，俄羅斯還有選舉，儘管有時會發生大規模灌票的弊端；在中國，習近平通過修憲廢除國家主席任期制，終身制路已鋪平，這些兩國完全不同，而且，許多調查也顯示，俄羅斯民眾一直希望靠近歐洲或者西方，自認是其中一員，而不喜太靠近專制的中國。

中國還有些靠“一帶一路”維持的“老朋友”，被一些中國網民譏諷為一帶一路大撒幣。有些靠近中國的或者是需要或者是害怕，菲律賓總統杜特爾特就是這樣，他的國民讓他在南海領土上對北京堅持不讓，但他明確表示，習近平把中國軍隊派過來，你們誰能抵擋住？

一位分析人士認為，跟中國交朋友並不容易，許多事情不是順着國際規則去做，而是要服從中國統治者的心願，稍微不合，就會被指責干涉內政。不要說，外國政要不好說話，一些國際品牌在中國做廣告，廣告用詞、畫面稍稍有點創意，也會冒着被指“辱華”的風險，意大利、美國等國的品牌已經有了這方面的教訓。而且，在中國，領導人一旦不高興，官媒看顏色行動，操縱輿論，大家一哄而上，鋪天蓋地，對方只好心裡不情願嘴上要認錯，再不饒就逃竄。

在中國的一部分、香港危機越來越嚴重的時刻，中國的好朋友、真朋友越來越稀少的時刻，只要有一兩個能說好話的友人，官媒就大報特報，缺朋友啊! 現在，連金正恩這個五年不跟習近平說話，但超大型團體操做得一點都不比中國差的領導人，就成了二十一世紀的“患難朋友”。其實，中國幾任領導人都有跟朝鮮打交道的深刻經驗，需要的時候就是“血誼”。

有網民說，“這種餓死本國人民多少萬，造了幾個使不上的彈的，也成了我黨的好同志了“。