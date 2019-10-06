港人冒雨抗議禁蒙面法多人受傷

香港周日下午舉行“向惡法說不”大遊行吸引數十萬港人冒雨上街抗議禁蒙面法，港警傍晚出動鎮暴車與水炮車等適當武力，在灣仔與銅鑼灣一帶強力驅離，現場逮捕數十名戴口罩的黑衣男女青年。遊行活動中共11人受傷。兩名首度因蒙面被檢控的男女今天出庭。

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香港反送中運動愈演愈烈，港府強推《禁蒙面法》更加激化民怨。綜合香港《蘋果日報》及台灣《中央社》消息，香港示威者周日在銅鑼灣和九龍分別發起戴上口罩上街，參加“向惡法說不”遊行。警方下午3時在金鐘道發射催淚彈驅散民眾，旺角警署內警方也向人群發射催淚彈。隨後港鐵陸續宣布關閉油麻地、九龍塘等多站。警方傍晚在灣仔制伏多人，至少20多人，其中不少只有10多歲。

據稱，在灣仔與銅鑼灣一帶，港警晚上6時搭配催淚彈攻勢，突采快速前進方式在鵝頸橋附近，制服並逮捕數十名黑衣示威者；現場有防暴警察揮舞警棍、喝斥在場拍攝被捕者的媒體。

面對港府刻意用“禁蒙面法”限制抗爭，周日大遊行的示威者並未退卻，身着黑衣示威者依舊上街，在軒尼詩道路口、港鐵旺角站外與太子站等地燃燒雜物。

香港5日零時起實施《禁蒙面法》，兩名首度因蒙面被檢控的男女今天將在東區裁判法院出庭。