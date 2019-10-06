賀衛方教授永久封號其弟或受株連 傳遭刑拘

北京大學法學教授賀衛方個人微信帳號在中共建政70周年前夕被永久封號，今天網絡傳出其弟賀維彤被以非法持有恐怖主義物品罪名刑拘。

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對賀衛方的封禁類型是“限制登錄，不可解封”，被封原因是“傳播惡性謠言等違法違規內容”，內容不詳。2017年5月，賀衛方遭遇禁言威脅時曾表示：“割斷天下所有公雞的喉嚨，天還是要亮的，讓我們等待天明。”從他被永久封號來看，他還沒有看到天明。

最令人吃驚的消息是他的弟弟賀維彤被抓走的消息，網上流傳着嚴華豐律師的一則短文：“僅僅因為在朋友圈轉發了一條視頻，賀維彤 (賀衛方老師的弟弟 )就被以非法持有恐怖主義、極端主義物品刑拘了。現在看來，傳播、非法持有恐怖主義、極端主義物品罪也極易成為口袋罪，因為何為恐怖主義、極端主義，普通的公眾是很難把握的。”

嚴華豐律師寫到：賀維彤的案子是他和另一位律師仝宗錦代理。嚴律師表示，賀維彤是“9月30號被東城分局刑拘的，罪名是非法持有宣揚恐怖主義極端主義物品罪。目前所知事實上9月12號他在朋友圈發布了一個ISIS槍殺平民的小視頻，維彤當然是痛恨恐怖主義的。”

微博上賀維彤的自我介紹是：圖書策畫編輯、圖書裝幀設計師、 法律類圖片收集愛好者。

賀衛方則是知名度很高的自由派學者，但近年來已很難自由發表言論。去年5月18日『紐約時報』發表一篇對他的專訪，賀衛方在採訪中坦承：“現在我連在學術刊物發表論文都變的很困難。”賀衛方當時對習近平修憲取消國家主席任期感到震驚：“我沒想到他們會那麼著急，那麼快。”在這次採訪中，賀衛方還朗誦了了一位北京詩人的詩句，認為濃縮了時代精神：

“我們都是木頭人，不許講話不許笑，還有一個不許動，”“我就是死也要走在人的大路上。”

中共建政70周年前後，北京當局異常緊張，北京多處地區“天上禁鳥地上禁行”“三步一崗五步一哨”，對言論包括社交網絡的控制打壓更形嚴重。節日過後，這種緊張還在延續，據分析一個重大的原因是香港局勢嚴重失控，中共四中全會在即，中共黨內對習近平處理貿易戰、香港問題的方式越來越不滿。

賀衛方具體因為傳播什麼“惡性謠言”被永久封號，官方沒有拿出證據，最近網上一直在傳着他的舊文『國家和我』，文章闡述國、家、個人三者關係，也許這抵觸了北京當局多年來進行的國家個人三位一體的洗腦教育？

另外，賀衛方多年前批評納粹化傾向的一段視頻最近也在廣為流傳，這位學者說：“我分析納粹時期，德國唱的歌，和我們今天唱的紅歌都很相似，‘高舉我們的旗幟’，‘鮮血染紅的旗幟’，‘跟着元首前進’，都是這類歌曲。這東西有某種相似性。我自己覺得有某種納粹化傾向。”