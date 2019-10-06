香港12大專學生會聲明：禁蒙面法毀法治建警察社會

針對港府訂立禁蒙面法，香港12所大專院校學生會周日發出聲明稱，“港共政權的禁蒙面法製造白色恐怖、摧毀法治，宣告香港步入極權統治，進一步確立香港為‘警察社會’”。

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據中大學生會（CUSU）臉書專頁，這份名為“不自由毋寧死聲明”指出，大專學界強烈反對通過“禁蒙面法”，並對港共政權一手摧毀香港法治，一再強推惡法予以強烈譴責。

聲明表示，禁蒙面法試圖增加人民示威集會成本，製造白色恐怖，嚴重剝奪人民之自由；香港《基本法》未賦予行政長官直接立法之權力，亦無賦予其宣布進入緊急狀態之權力。港共政權動用《緊急法》有違憲之嫌。此先例一開，將後患無窮。

聲明指出，港共政權不斷對外宣稱，法例會交由立法會審議，但立法會根本無權廢除由《緊急法》制訂之法令。禁蒙面法的通過正式宣告香港步入極權統治，法治蕩然無存，人民自由危在旦夕。

聲明強調，禁蒙面法不適用警察，讓原不受限制的警權進一步擴大。現時警察已是特權階級、凌駕法律之上，可隨意濫用暴力、濫捕無辜，而不必承受任何法律後果；禁蒙面法讓警察更容易羅織罪名打壓異己，進一步確立香港為“警察社會”。

聲明最後指出，“不自由，毋寧死”。香港人早已為自由把生死置於度外，區區一條“禁蒙面法”，不但不會令人民恐懼，反激起我等捍衛自由尊嚴之決心。大專學界呼籲香港人勿向暴政低頭，繼續誓死抗爭，直至榮光歸於香港。