中美貿易談判在即 調查擔憂美國經濟增長放緩

中美本周進行第13輪貿易談判，根據周一公布的美國全國商業經濟協會調查顯示，經濟學家們擔憂美國經濟增長放緩。

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中美新一輪貿易談判預訂本周10月10日到11日在美國華盛頓舉行，美國全國商業經濟協會調查顯示今天公布最新調查顯示，過半經濟學家預計明年年末美國經濟發展會出現放緩，這比上個季度的同樣調查情況稍好。

專家們估計全球最大的經濟體美國經濟增長會放緩，出現從2016年以來首次降至2%以下的情況，第一季度下降3.1%。雖然美國就業市場情況良好，但是美國製造業從9月份下降到10年以來最低，服務業增長率也大幅放緩。

自從美國總統特朗普與中國開打貿易戰以來，美國與歐洲經貿關係緊張加劇，公布的經濟數據顯示出對美國經濟前景的擔憂。

負責本次調查的牛津經濟學院美國首席經濟學家格雷戈里·達科表示，接受調查的經濟學家們對明年夏天的美國經濟前景表示悲觀，雖然其中80%受調查者認為雖然經濟發展放慢風險有所緩解，但是貿易保護主義的擡頭，影響世界各國貿易政策，以及全球經濟出現的放緩趨勢對美國貿易有負面影響。

參加調查的69%的經濟學家預估到2021年中期會出現經濟衰退。美聯儲今年已經兩次降息，而且可能將在10月底再次宣布降息以便刺激美國經濟增長。

另外，美國企業因經濟放緩受到壓力，以及特朗普總統近期因“電話門”遭彈劾調查，會影響本周舉行的中美新一輪貿易談判。