北大教授賀衛方胞弟被指轉發涉恐怖主義內容遭刑拘

中國著名法學家、北京大學法學院教授賀衛方的弟弟賀維彤，被指近日因在個人微信上轉發涉及恐怖組織“伊斯蘭國”視頻，被警方以宣揚恐怖主義從家中帶走遭刑拘。

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綜合各方消息顯示，賀維彤因9月12日在微信轉發一條約10秒長的“伊斯蘭國”（ISIS）槍殺平民的視頻，而在9月30日遭北京公安局東城分局刑事拘留，罪名為非法持有宣傳恐怖主義、極端主義物品。報道稱，依據目前在中國實行的《刑法》規定，該罪最高可處3年監禁、拘役或管制和罰款。對此，明報在相關報道中引述賀維彤的代理律師夏楠表示，賀維彤“當然是痛恨恐怖主義的”；另一名代理律師仝宗錦則提出暫時不便評論，也不願透露短片內容。還有認識他的網友稱，賀維彤9月時曾發布一段香港“反送中”示威的影片。

報導指出，賀維彤的案件引發不少人士的關注。有律師在微信朋友圈提出，傳播、非法持有恐怖主義、極端主義物品罪很容易成為“口袋罪”，因為普通大眾很難掌握何為恐怖主義、極端主義。

另據香港電台周一報道顯示，賀衛方就這一事件在接受記者查詢時表示，弟弟賀維彤上星期日凌晨在北京寓所遭警方帶走，他不方便對此事發表看法。賀衛方認為弟弟在朋友圈發表的言論激烈，但並不涉及恐怖主義或極端主義。賀衛方是來自中國大陸著名的自由派學者，近年多次被當局禁止公開就公共事務發表言論，他的微信賬戶也在國慶70周年前夕被永久封號。