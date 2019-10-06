大閱兵完了 餘波沒完 納粹美學 朋友圈在談

中共建黨70周年，習近平檢閱三軍，場面宏大，耗資無數，許多中國人很高興，也有許多不高興，高興的都說出來了，不高興的不敢說出來，說出來有刑拘危險。已知有幾位說了大閱兵沒啥看頭的被刑拘；蘭州、湖南張家界、雲南祿豐縣發現有損毀五星旗的，也被刑拘。有趣的是，幾乎與此同時，一些關於法西斯美學的文章在朋友圈飛傳。

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一些學者也也因北京慶祝中共建政70周年遭殃了。國慶前，有些有自由思想的人，就開始遭到網絡清洗，比如中國法學教授賀衛方個人微信賬號，離節日大閱兵還有四天，9月26日被永久封號了，周日傳出的消息，他的弟弟賀維彤也於節前被以傳播恐怖主義視頻的名義刑拘了。賀衛方到底因為什麼被永久封號，因為何種言論踩到當局紅線，不清楚，中央社報道說，賀衛方暫時不接受採訪。

但是他的一個演講視頻，批評納粹傾向的，據說是幾年前的，現在就在網上熱傳起來，這位學者說：“我分析納粹時期，德國唱的歌，和我們今天唱的紅歌都很相似，‘高舉我們的旗幟’，‘鮮血染紅的旗幟’，‘跟着元首前進’，都是這類歌曲。這東西有某種相似性。我自己覺得有某種納粹化傾向。”

作者舉出墨索里尼打黑手黨的例子，一上台，銅拳鐵掌，把黑手黨”解決了“，意大利人民一片歡呼，”這麼強硬的領導人多好，最後發現，慢慢的，這個鐵拳頭，打向所有的對他質疑的任何一個人，逐漸的開始法西斯化，就是納粹化，我覺的這是特別令人憂慮的一件事情。“法學家擔心社會法西斯化，這些演說最近被翻了出來，在網上熱傳，大約連作者本人都沒有想到。

談到法西斯，就在9月29日，朋友圈熱傳的還有署名菌絲ART寫的題為『法西斯美學：納粹暴力與美的極致』，作者說，法西斯美學源於墨索里尼說過的一句話：”所謂法西斯主義，首先是一種美“，作者然後專章談到張藝謀電影中的”法西斯美學“。他列出法西斯美學的幾項標準：個人崇拜；在群眾和旗幟的海洋中，希特勒始終被放置於中心位置，希特勒萬歲的口號聲頻頻響起等等。

作者舉出張藝謀的電影『英雄』，指出拍攝手法和美學意圖都採用了『意志的勝利』中的法西斯美學，極力鋪排大場面、大氣勢，大群體。整齊畫一的秦皇大軍，銅牆鐵壁的方陣，單薄的個人化身為不可挑戰、無法逾越的軍隊。但在這樣的畫面背後，每個人也都變成整齊畫一的螞蟻，規格相同的螺絲釘，毫無個人氣息的雷同道具。

作者還說，當年張藝謀在指導完零八北京奧運會時，因為這種審美遭受過很多非議。當時有人抨擊他這種群體模式的開幕式，使用這種『英雄』秦軍陣勢的排布，簡直和北朝鮮沒什麼區別。

作者說，法西斯美學用齊步走、舉手禮塑造了一種聲勢浩蕩的美好幻覺，讓我們覺得他好美，好壯觀，好偉大。可是奧威爾在『1984』里寫到：“齊步走是世界上最為恐怖的景象之一，是一個赤裸裸的權力的宣言，它正在宣稱的是：是的，我很醜，但是你不敢嘲笑我”。作者的結論：法西斯的音樂、服裝、電影、建築、隊列都很美，可永遠也比不過自由之美。

最近一直流行的還有一篇『崔衛平、趙越勝談納粹美學』，選自2012年出版的『私信@他們：跨越時空的對話』，崔衛平致趙越勝信中說道張藝謀，“為暴君辯護的『英雄』是他的病竈，而他美學上的墮落，更體現在他已經變成一個裝修匠、糊裱匠和漆匠，變成一個形象工程師，弄一些雞血、狗血灑到這個世界上，說那就是美。”“如果說有什麼極權主義美學，那麼這就是……”趙越勝在回信中則說：“納粹以數量與體積之龐大來造就自己活動的舞台，恰是要利用這種能夠強暴感官的外在的壯麗輝煌，來造成臣民因內心恐懼而生的‘崇高感’，讓他們在無法以自己的經驗把握眼前場面時，產生依賴與順從。從政治學的角度看，這種崇高是一種謊言，因它不擴展和豐富人的美感，而是一種壓迫、操縱的形式。以人造‘崇高’來實現操縱，這是一切專制社會和暴君最擅長的手段。”