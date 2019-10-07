彭定康批林鄭立禁蒙面法是“瘋狂之舉” 中國外交部駐港公署回應

英國前港督彭定康最新就港府於上周在目前“反送中”抗議運動未平之際，引用《緊急法》訂立“禁蒙面法”的決策發表了評論。彭定康表示，香港特首林鄭月娥應是“瘋掉（crazy）”才在沒受壓下自行作出如此決定，他認為港府應與示威者對話，特別是屬於和平的示威者團體。

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彭定康在接受英國天空電視台採訪時提出，“林鄭月娥應該是‘瘋狂’，才會在未被施壓的情況下，自行作出這個（訂立禁蒙面法的）決定。”由於林鄭月娥領導的港府自今年年初強行修訂《逃犯條例》，香港自今年6月以來爆發了大規模抗議浪潮，這一抗議活動也隨着事件的發酵和雙方的對立，頻發警民暴力衝突升級事件。儘管迫於多方壓力下，林鄭月娥已經宣布回應民間“五大訴求”中完全撤銷修例的決定，但隨着抗議者意圖爭取“雙普選”，抗爭未停，港府在上周五宣布透過《緊急狀況條例》頒布“禁蒙面法”，禁止示威者以面具掩飾自己的身份。這一最新立法在頒布後，香港在隨後周末的民間示威及暴力衝突被再度激化。

彭定康在受訪時提出，“北京當局及港府採取的態度，只是依賴催淚煙、警棍，以及法庭，去結束一場由有200萬人和平示威開始的風波”。他強調不容忍暴力行為，很希望示威者收起汽油彈等，但他也表示看到是什麼激起示威者的行為，“沒有人跟他們溝通，似乎沒有人認真看待他們”，政府與示威者間欠缺政治對話。對於未來，彭定康感到憂慮，“除非林鄭月娥真正介入事件，並且明白對話的重要性，明白給予他們機會的重要性，並且成立獨立調查委員會，查明事態為何發展至此，不久之後，除非我們都非常非常幸運，否則就會有人被殺、有人中槍。”

採訪中，彭定康還指出，現時沒參與暴力示威的香港人，也會為暴力升級找原因，“我不寬恕，也不樂意見到，但我也不希望見到香港警察當下的執法方式”。他強調稱，“（政府）維持公共秩序的政策，是透過派出荷槍實彈和武裝的警員來實現，這做法是荒謬”。彭定康還呼籲美國和英國都能為香港的情況更有力地發生，並希望美國在撇開貿易政策的前提下發聲。對此，中國外交部駐港公署發言人周一對彭定康的採訪內容作出回應。發言人稱，“（彭定康的）有關言論完全無視特區各界要求止暴制亂的主流民意，完全無視英國是‘反蒙面法’先行者的基本事實，充分暴露了其虛偽、偏執、冷血的真實面目，我們對此予以強烈譴責。”

發言人還提出，制訂“禁蒙面法”是合法、合理和合情，指香港市民堅決支持特區政府制訂有關規例。該聲明強調，“香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。我們堅定支持特區政府依法採取一切必要措施止暴制亂、恢復秩序。我們再次敦促彭定康之流立即收回干預香港事務的黑手，停止禍害香港的罪惡勾當，停止末日的瘋狂。”