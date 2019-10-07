火箭總經理再發推出面回應爭議 中領館、美議員評論事件意見不一

美國籃球職業聯賽（NBA）休斯頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）近日因在個人推特上傳支持香港“反送中”抗議運動圖片，而在中國大陸造成的爭議事件仍在發酵。自該推文隨後從莫雷賬戶上被刪除後，其本人在周一首度發推文對自己的行為做出說明。中國多個官方機構，火箭隊的中方贊助商等，及NBA和美國國會一些議員也相繼就該事件發表看法。

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在過去近20年來與中國市場存在緊密關係的火箭隊總經理莫雷在上周六，於推特上傳了一張照片，標題為“為自由而戰，與香港站在一起”。此推文後被刪除，但由於莫雷這一支持香港示威者的行為，促使其所就職的火箭隊隨後在中國遭到抨擊和封殺。中國籃協通過微博宣布，就莫雷公開發表涉港不當言論，中國籃協表示強烈反對，並將暫停與該俱樂部的交流合作事宜。與火箭隊有合作關係的中國企業也紛紛發聲：暫停或中止合作。截止目前已有：浦發銀行信用卡中心、李寧品牌、騰訊體育、嘉銀金科等。此外，目前在淘寶上搜索“火箭隊”關鍵詞，已經搜索不出任何產品，疑似被下架。對於莫雷的言論，火箭隊老闆菲爾蒂塔5日也緊急發布推文澄清：莫雷不代表火箭隊。“聽着……莫雷不能代表休斯頓火箭隊。我們來東京參加比賽是為了更好地推廣NBA全球化，我們並不是政治組織。”

中央廣播電視總台央視體育頻道6日則發表聲明稱，對莫雷散步涉港不當言論，表示強烈反對，並決定即日起暫停涉及該俱樂部的賽事轉播等一切合作交流事宜。官媒央視、《人民日報》和新華社也相繼發出針對莫雷的抨擊性文章。《人民日報》的社評稱，“莫雷的立場是對中國球迷的傷害，也是對中國人民的冒犯”。文章還寫到，“香港事務是中國內政，容不得說三道四。莫雷，你欠中國人民一個道歉，火箭隊，你欠中國人民一個解釋。”隨着風波的升級，莫雷本人首度發推文回應稱，“我無意讓自己的推文對火箭的球迷和我在中國的朋友造成任何冒犯。我只是就一個複雜事件根據一種解讀發表自己的一個想法。自那條推文以來，我獲得了很多機會來聆聽和考慮其他觀點。”

莫雷還寫道，“我一直很感謝中國球迷和贊助商提供的大力支持，我希望那些失望的人知道冒犯或誤解他們不是我的意圖。我的推文是我自己的，絕不代表火箭或NBA。”NBA發言人也於當天發表聲明稱，“我們意識到休斯頓火箭隊總經理達瑞爾-莫雷表達的觀點深深冒犯了許多我們在中國的朋友和球迷，這令人遺憾。儘管達瑞爾已經明確表示他的推特觀點不代表火箭隊或者NBA，但是聯盟的價值觀是支持每個人的自我教育以及分享他們對重要事件的看法。”

該聲明表示，“我們對中國的歷史和文化充滿敬意，並希望這項運動和NBA能夠作為一股團結的力量去連接文化差異以及讓人們團結在一起。”而同樣就這一事件，中國駐休斯敦總領館已向火箭隊提出嚴正交涉，要求立即糾錯。中方總領館通過微博指出，已經向火箭隊提出嚴正交涉要求該隊作出澄清，立即糾正錯誤，並採取切實措施，消除惡劣影響。其寫道，“當前，止暴制亂、恢復秩序是香港社會各界最廣泛的共識和最強烈的呼籲，任何一個有良知的人都應支持香港特區政府為維護香港社會穩定做出的努力。”

而在另一邊，部分美國國會議員也就這一事件的發展發表了自己的看法。他們中不少聲音批評NBA對該事件的回應“令人感到羞恥”，並強調中國當局正在使用經濟力量在美國境內對美國人的言論自由進行審查。對此，共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）寫道，“作為一個從小的休斯頓火箭球迷，當我看到莫雷大聲說出中共對香港示威者的壓制性對待而感到驕傲”。他還說，“現在為了追求美金，NBA正在可恥的後退”。也有議員批評近年來經常對美國時政發言的NBA，在對待國內和國外問題上存在雙重標準。民主黨籍眾議員馬林諾夫斯基（Tom Malinowski）提出，“NBA對球員和員工就我們政府的批評（正當的）不存在問題，但當有人現在批評中國政府時（他們卻有問題了）。這是可恥且不具說服力的”。

值得一提的是，火箭隊近年來的當家球星哈登(James Harden)則在最新接受採訪時表示，“我們道歉，我們熱愛中國。” 他在受訪時看着身旁的另一球星隊友威斯布魯克（Russell Westbrook）稱，“我們喜歡去中國打球和玩耍，我們（哈登和威少）兩人每年都會去中國一到兩次，那裡的球迷給了我們足夠多的支持，我們對此表示感謝。”