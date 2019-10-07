白宮確認美中在周四舉行第13輪貿易談判

自白宮方面在周一的消息，美國貿易談判代表將在周四與屆時到訪的中國貿易談判團隊，展開雙方間第13輪高層級貿易談判。

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據路透社報道稱，美國白宮在當天證實，第13輪中美經貿高層級磋商將於10月10日展開，以緩解全球兩大經濟體之間的緊張經貿關係。

白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）通過聲明透露稱，“中美雙方將尋求在過去幾周的副部級會談基礎上發展對話。討論的主題將包括強制性技術轉讓、知識產權、非關稅壁壘、農業等方面。”

對於中國副總理、中方談判代表劉鶴及團隊的具體訪美日期，此前中國方面只稱談判會在10月的第二周舉行。預計稍後會有正式公布。就雙方間此輪談判的預期結果，白宮首席經濟顧問庫德洛曾在上星期五說，即將在下周於華盛頓舉行的美中貿易談判或許會有出人意料的積極進展。

他告訴彭博電視稱：“我不是在預測。我只是說不要排除那種可能性。有可能會有某種出人意料的積極進展。”談及中國近期購買了一些美國農產品，庫德洛還表示，儘管數量不大，但或可視為一個積極的訊號。特朗普也曾在當天提出，“有很大機會”同中國達成貿易協議，並說不會與要求中國調查民主黨對手，拜登家族被指涉嫌貪腐問題掛鉤。