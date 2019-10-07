示威者鐳射筆照射駐港部隊軍營解放軍首度亮出“正黃旗”

港府推出反蒙面法昨天（6日）雖然已經進入第三日，但成千上萬帶上口罩面罩的群眾照樣在港九新界多區進行抗爭活動，其中示威者行經九龍油麻地區的解放軍軍營時，有人以鐳射筆照射軍營的外牆，有身穿迷彩服的解放軍舉起黃旗警告，群眾之後繼續朝九龍塘方向前進，雙方並未有進一步的行動。

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這是駐港部隊首次在迄今為期四個月的反政府示威浪潮中，對示威者採取警告。

香港立法會保安事務委員會副主席塗謹申表示，解放軍駐港雖已有22年，但外界對其內部的運作所指不多，尤其是部隊面對挑釁有多少級別的應對，市民幾乎是完全陌生，因此呼籲市民最好不要做出挑釁行為。

事發於6日晚上約7時許，示威者在油麻地沿窩打老道步行前往九龍塘方向時，途經駐港部隊位於該處的軍營，有示威者以鐳射筆照向軍營，軍營內有迷彩制服的解放軍舉起黃旗，旗上以繁體字寫上“警告，你正違反法例，可能被檢控”。

蘋果日報就事件向解放軍駐港部隊查詢，包括在今次軍營舉起黃旗警告市民，是否應特區政府要求，而駐軍又是根據什麼法例做出此警告，同時若市民不理警告，駐軍是否會在軍營外執法，但至截稿前仍未獲回覆。

凃謹申告訴蘋果及香港01，今次解放軍出示黃旗示警事件十分罕見，雖然駐港解放軍自1997回歸已在香港駐守，但22年來大家對他們十分陌生，亦是今次才知道解放軍軍營遇到衝擊，駐守的解放軍會舉黃旗示警。

他表示，駐港解放軍駐守香港境內，卻仍是大眾十分陌生的軍隊，對他們的組織、制度所知甚少，更重要是他們面對衝擊挑釁有多少級別的應對示警方法，以及解放軍的底線都毫不掌握，呼籲市民不要作出挑釁行為。

至於解放軍是否有權力向示威者舉黃旗，凃指出“研究呢個問題並無實質意義”，因為解放軍軍營之內實施的法例，與香港一般法例可以完全無關係，外界亦無經驗推斷解放軍在某種情況的規定做法。

至於如何檢控示威者，塗解釋，根據現行香港法例，侵犯軍營已屬違法。因此，解放軍舉黃旗警告示威者可能被檢控，不代表是解放軍檢控示威者，而是警告示威者，他們的行為已違反香港法例，有可能遭到香港當局檢控。

基本法規定，除了特區政府向中央政府請求駐軍協助維持社會治安和救助災害外，駐軍不能幹預特區事務。社會治安由港府負責維持，駐軍負責管理特區防務。

解放軍被鐳射軍挑釁而亮起黃旗警告或許是第一次，但早在2013年12月，駐港部隊位於金鐘的添馬艦總部軍營，曾被四名港人闖進，他們並且揮舞港英政府的龍獅旗在軍營內擾攘一段時間，四人後來被警方逮捕。

港澳辦發言人在發生事件後指出，駐港部隊根據基本法和香港特區駐軍法在港履行防務職責，這是國家主權的象徵。包括中環軍營在內的所有駐軍營區受到法律保護，不可侵犯。個別人無視法律規定，擅闖駐軍營區，理應受到法律懲處。而駐港部隊新聞發言人亦指出，中環軍營是香港法律規定的軍事禁區，擅闖軍營行為涉嫌違反適用香港的中國駐軍法和香港公安條例、受保護地方（保安）條例等法律。