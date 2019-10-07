美助卿孫曉雅在首屆「太平洋對話」代表特朗普公開支持台灣與太平洋友邦外交關係

台灣上個月接連失去索羅門群島與吉里巴斯兩個邦交國，在邦交危急之際，美國開始出手協助，公開表達對台灣的支持。第一屆「太平洋對話」今天在台北舉行，美國國務院副助理國務卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）開幕致詞時強調，她「代表特朗普總統與龐皮歐國務卿啟動這項對話」，重申美國對太平洋國家的承諾堅定，並且將更加強勁。

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台灣外交部長吳釗燮致詞表示，多年來台灣透過農技團、醫療團等合作計畫，建立了成功的「台灣模式」，實質嘉惠太平洋人民，也與理念相近國家合作，透過全球暨合作訓練架構（GCTF）提供太平洋官員與專家，在公衛、環保、人道援助與救災等議題的訓練，成為國際援助的良善典範。

隨後吳釗燮強烈炮轟大陸指出，此一行之有年的合作模式現卻在遭受威權國家的挑戰，中國挖角台灣友邦。他說，「台灣模式如果被中國模式取代，區域內恐怕將會充斥貪腐、欺詐及債務陷阱」。吳釗燮並以中國近十年在南海的擴張行為強調，「不要讓太平洋成為另一個南海」。

吳釗燮說，自由與開放是台美及其他民主國家的共同利益，相關國家必需共同平衡中國侵蝕現狀的擴張作為，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序與和平。

孫曉雅緻詞時強調美國對太平洋區域的承諾一如以往，且為了太平洋人民的福祉與繁榮，將會繼續深化這些承諾，這包括了自由等重要的共享價值在內。

她明確地說，這項承諾始於特朗普總統，他特別在橢圓辦公室接待了密克羅尼西亞聯邦、帛琉和馬紹爾群島的領導人們；國務卿龐皮歐也在八月訪問密克羅尼西亞，並會見馬紹爾等國領袖。孫曉雅接著說，她今天是「代表特朗普總統與龐皮歐國務卿啟動這項對話」。

孫曉雅指出，今天這項對話機制將討論如何擴大對太平洋夥伴的援助內容及人員編製，而台灣在各項專業方面擁有傑出成就，台美雙方現在要共同合作克服大家面對的困難。她強調，台灣是可信賴又負責的夥伴，對太平洋與世界都是一個良善的力量，這也是美國堅定支持台灣與太平洋島國關係的原因。

日本、加拿大、英國、紐西蘭都有代表參加了「太平洋對話」，台灣在太平洋的友邦吐瓦魯、諾魯、馬紹爾群島駐台大使也都出席了會議。