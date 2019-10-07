蒙面法出台暴力升級傳聞四起港府否認要凍結個人資產

特首林鄭月娥引用一百年前成立的緊急法，跨過立法會而推出反蒙面法，人民日報立即發表文章推許該法是“百利而無一害”，然而法律實施三日之內，不但未能遏止抗爭浪潮，警民衝突暴力反而升級，不但如此，港府引用緊急法猶如打開了防洪閘門，坊間謠言四起，包括因為政府即將宣布戒嚴而導致多區超級市場大排長龍，最新的傳聞是政府將會引用緊急法凍結或甚至充公反政府人士的個人資產。

廣告 繼續瀏覽後續

此外，香港海關今日（7日）又發表聲明反駁網上的謠傳，港府為了應付四起的傳聞，可說是疲於奔命。

港府推出反蒙面法，人民日報發文稱許，指“訂立（反蒙面）《規例》是必要和及時，其針對的是真正的暴徒，以禁止蒙面為剷除暴力護航、讓正義陽光普照，香港社會有認同”。文章又指訂立《規例》，為香港“殺菌消毒”，合乎時宜、事宜，百利而無一弊。

然而事實卻是未見其利先見其弊，警民衝突不但暴力升級，加入反政府示威行列的，近日來更加入了不少社區的老百姓以及中環的白領階層，反政府已跡近是全民運動。例子是港鐵5日宣布所有地鐵停止服務一天，但卻無阻當日港九新界各地的“遍地開花”抗爭活動，證明了就算沒有港鐵為示威者提供各區快閃抗爭行動，當地社區的街坊亦照樣投入示威活動，包括代表香港中產階級社區的太古城。

反蒙面法不但沒有收效，甚至還引起傳聞四起。繼昨天財政司陳茂波否認香港將實施外彙管制之外，金融管理局亦發表聲明，否認當局將限制市民每日提取金額的數目。此外，特區政府亦駁斥外界傳聞指將凍結香港人的資產。

港府6日晚上接近11時發表聲明指出，有關社交媒體傳言指行政長官即將再根據“緊急法”宣布星期二及三停市，停工及停學；並且凍結香港人的資產，政府發言人澄清有關傳聞純屬謠言，絕非事實。

發言人稱，政府考慮到目前公共安全受到廣泛危害的迫切情況，訂立禁止蒙面規例，以加強警隊執法和對意圖違法者產生阻嚇作用，遏止暴力，儘快讓香港社會回復平靜。這絕非隨意的做法，而是一個困難但必須的決定。

陳茂波在網誌發文澄清當局絕對不會因為情況動蕩而實施外彙管制防止資金外逃。他說，政府根據緊急法訂立禁蒙面法，不意味將來會限制香港的資金進出，強調香港不會實施外彙管制，港幣可自由兌換，資金可自由進出，這是基本法的“莊嚴保障”。他並且呼籲市民不要輕信流言，小心核實信息。

到了今天，香港海關也就網上的傳聞發表聲明反駁。聲明指出，就昨天（6日）有自稱海關人員於網上發放所謂海關內部新訊息，聲稱有一份於（中港）出入境管制站獲轄免報關及檢查車輛的名單，香港海關為此作出嚴正澄清，所指的車輛名單並不存在，有關訊息並不屬實，是不負責任、混淆視聽、用心不良發布虛假消息的行為，對此予以嚴厲譴責。