香港當局援引『緊急法』推出『禁蒙面法』，招來滿城蒙面人對抗，法不治眾，法不成法，香港的局勢，一天比一天危險。

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官逼民反

誰逼的？中共當局。自2003年試圖通過23條俗稱顛覆法未就以來，北京當局開始有步驟縮限香港“一國兩制”，2012年試圖在中小學推行國民教育，因遭到市民強烈反彈，甚至不惜絕食抗爭而放棄，但是，北京的意圖從來沒有淡化過。2014年，中國國務院“釋法”，遭致港人激烈抗議，雨傘運動的核心就是要求北京落實承諾，讓港人直選，運動失敗，佔中領袖被抓，學生領袖遭判刑，隨後香港發生了中國公安劫持銅鑼灣書店五名店員事件，因為這家書店出版了披露中共高層密辛的通俗書籍，包括『習近平和他的情人』。從當時無數報道分析，這一事件在港人心中留下很深的傷痕，但是雨傘運動失敗，泛民派選舉受挫，當選的青年領袖被開除，如此罪惡的劫持事件，在香港竟然沒有形成巨大的反抗凝聚力。林鄭月娥政府今年在北京支持下強行推出修訂『逃犯條例』，以使得在港嫌犯輕易被送往中國大陸審判，這使得港人最終徹底明白自己的命運，包括言論自由，司法獨立，都有可能被交給北京，一場保衛戰就這樣打響了。

事情發展到今天，官方對示威者提出的五大訴求不做任何讓步。北京當局控制的香港當局竟然推出『禁蒙面法』，這明明是挑釁，明明不會有效，為什麼還要強行推出？明明是打開潘多拉的匣子，為什麼還要這樣做？不少分析指出，十一在北京得到定心丸的林鄭月娥，醉翁之意不在酒，關鍵是先推出『禁蒙面法』，隨後根據『緊急法』便可引出其他法。1922年通過的這部『緊急法』，授權政府在緊急狀態或出現危險情況下採取“任何措施”，無需通過立法會批准，故此，民主派人士非常擔心這將給當局濫權提供方便。不僅可以延長拘押和拘禁，還可在驅逐及遞解出境上做文章，還可干預金融流通、關閉媒體，限制居民出行自由。有分析人士認為港府援引『緊急法』推出『禁蒙面法』，形同打開潘多拉的匣子。這一法律看上去是一道門縫，未來那道門可以開到多大，沒人知道。

香港近日發生幾個明顯變化，根據路透社報道，駐港解放軍已由原來3000人增至目前的1.2萬人，其中大約6000名是專門對付騷亂的武警，他們被懷疑已經進入港警系統；港警權力不斷膨脹，9月30日修改港警條例，取消本人承擔個人責任條款，不受約束，隨後發生實彈射人事件，且隨時調查和逮捕戴口罩民眾，港警也可進入大學校園，搜索涉嫌學生。

局勢嚴重

在港府『禁蒙面法』挑唆下，在北京大局有意讓局面惡化的情形下，面對警方越來越強烈的暴力，示威者也開始還之以暴力對抗。局勢將會越來越暴烈，越來越嚴重，這會不會是北京期待的情形？等到香港大亂，以穩定局勢的名義出兵鎮壓，從此毀掉香港的特殊地位？之前有許多分析認為中共不至於把自身有着巨大利益，並且通過香港籌資的這麼一座金融中心毀掉，中共高官黃奇帆近期也說，上海、深圳永遠也不可能替代香港，香港的特殊就在於一國兩制，以一國之兩制下的自由吸引世界。不過，一些深切了解中共本質的人一直對此抱有嚴重懷疑，鑒於多年民運的歷史教訓，『北京之春』榮譽總編胡平一直力主“見好就收”，一些西方的中國問題專家也認為藉助大規模抗爭的優勢，爭取選票，在體制內爭取民主更好。這些溫和的看法一直受到激進派的懷疑。

現在有些認識似乎在轉化。包括北京恨之入骨的『蘋果日報』創始人、被其封為“禍港亂港總頭目”的黎智英、周日在題為“這不是硬拼的時候”一文中指出“獨裁者只識以暴力解決問題”，“他們唯一的出路是使抗爭者失控，或以滲透者插贓嫁禍，造成極大傷亡，讓抗爭者失去巿民和世人的同情和支持，形勢逆轉，讓他們有借口出動大型武裝鎮壓逆權運動，令我們功虧一簣。這是他們唯一的出路，我們不能令他們得逞。”

他呼籲示威者冷靜面對當前局勢。他表示：，“我們的出路不是以激烈的對抗贏取對方，而是以道德權威不屈不撓的精神消耗對方，現在是我們冷靜思考的時候”。

香港媒體人梁文道則在“結局之路由此開始”比較悲觀地表示，到了這一刻，善了恐怕再也不可能了。他認為一部分人“嚴重低估了中國政府為了保持政權權威所願意付出的代價，到底香港這扇窗對中國的利益比較重要，還是政權安穩和執政者的威信重要？大家不妨猜猜習近平會怎麼選擇。”

周日網路上還有一封“一位愛香港的普通市民”『致全香港人的信』分析形勢，勸大家不要“中政府的圈套，他們想我們亂，我們就更加要安靜，認清楚我們必勝的戰場，無謂白白犧牲自己去阻擋無情的真槍實彈。”根據他的分析，示威者應該發揮自己的優勢，在具有很大勝利可能的區議會選舉和明年的立法選舉上努力，他表示，“雖然現在停一停，但五大訴求，缺一不可”。

周日這一天，香港數不清的民眾冒雨繼續走上街頭，在港島，在九龍舉行“全城蒙面日”大遊行，警民再爆發激烈衝突。