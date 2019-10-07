香港反送中示威 多處地鐵站遭侵入破壞

中央社記者報道，香港實施“禁蒙面法”引發反彈，“反送中”人士7日晚繼續在多地示威，數個地鐵站遭入侵破壞，許多道路遭堆放雜物堵住交通並被縱火，但警方未迅速強勢驅散，多發射催淚彈因應。法新社華盛頓消息報道說，美國總統特朗普再次表示，他希望香港問題能夠採取“和平”和“人道”方法解決。特朗普表示，香港那裡有很棒的人，有的人揮舞着美國國旗。7日入夜，香港多處又有“反送中”示威者聚集，先集中在旺角和沙田。

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在旺角，數百名示威者最先包圍旺角警署，其後遭署內警員施放催淚彈驅散。到了晚上，他們在彌敦道南北行車線來回走動，不時高叫“我有權戴口罩”、“香港人反抗”等口號。警方隨後出動驅離，並逮捕數人。

在沙田，一批示威者在新城市廣場聚集，晚上8點後轉往鐵路馬鞍山線沙田圍站進行破壞，打破售票機及入閘機等，隨即快閃離去。

之後，這些示威者轉往同一條鐵路線的第一城站，破壞站內設施及向站內射水。接着，他們侵入沙田第一城商場，打破被視為親中的美心集團餐廳玻璃。

綜合港媒報導，晚上9時半後，地鐵將軍澳站也遭入侵破壞；示威者還在輕鐵大棠路站打破廣告招牌並在垃圾桶縱火。將軍澳一座商城被破壞入侵，防暴警察趕到現場，在商場外逮捕數人，並發射多枚催淚彈驅散示威者。有示威者向警車丟疑似汽油彈。

示威者早前在唐俊街行車線上放置垃圾桶、單車等雜物堵路。晚上10時許，雜物起火，現場傳出數次爆炸聲，消防員到場撲救。其後，馬鞍山警署也遭示威者包圍。

警方表示，入夜後全港多區包括元朗、沙田、大埔、黃大仙、將軍澳、太古等，分別有大批蒙面人士破壞區內設施及港鐵車站、並有縱火等暴力行為，嚴重影響公眾秩序。

不過警方一如6日星期天，並未迅速驅散或以較大武力阻止，只是在破壞行動之後偶爾採取逮捕行動，大部分都是遠距離發射催淚彈或警告示威者散去。

中央社記者報道說，至深夜11時截稿，大批防暴警察在旺角主要道路展開驅離行動；警方也舉牌警告聚集馬鞍山警署外的群眾將發射催淚彈。