中國銀行在香港的五家分行暫停服務

中銀香港分行表示，10月8日有5家分行暫停服務，直至另行通知。

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中銀稱，香港多區發生暴力事件，該行部分分行和自助設備亦遭受破壞，包括銅鑼灣分行、太子上海街分行、觀塘翠屏邨分行、荃新天地分行及將軍澳君傲灣分行暫停服務，並啟動緊急應變機制。

10月4日下午，港府強行推出《禁蒙面法》後，當晚再度爆發嚴重抗爭，多家陸資銀行淪為攻擊目標，多部自動提款機也因此被破壞。此後連續3天，仍有不少人蒙面上街，破壞了一些中資銀行的設備。

香港金融管理局發言人表示，經初步統計，至5日為止，全港總數約3300部櫃員機中，超過10%不能正常運作。另外，由於港鐵站及部分商場關閉，其內的櫃員機未能提供服務。

由於港府動用《緊急法》推出《禁蒙面法》，對局勢火上澆油，導致香港不安氣氛瀰漫，更傳出當局將動用《緊急法》，進行外彙管制。儘管香港金管局發聲明闢謠，但港人還是擔心局勢進一步惡化，許多香港民眾5日紛紛趕往ATM提款，導致ATM擠兌潮，部分自動提款機因此出現現鈔不足的情況。

香港金融管理局還證實，在運作正常櫃員機中，有5%ATM現金被提領一空。由於購物商場和地鐵關閉，影響補鈔作業。