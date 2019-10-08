中美新一輪貿易談判前景不容樂觀

中美第十三輪貿易談判尚未開始，有關這一談判的樂觀信息就發生變化，有媒體甚至傳出中國代表團有可能提前回國的消息。

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本周一，白宮公布了本次貿易談判將要涉及的主要領域，包括強制性技術轉讓、知識產權、服務業、非關稅壁壘、農業和相關規定的執行。彭博社引用匿名消息稱，這次貿易談判的話題範圍顯著縮小，而且劉鶴不打算在美國一直抱怨的中國產業政策或者政府補貼方面做出承諾。

《南華早報》引述知情人士透露，中國代表團有可能計畫縮短在華盛頓的停留時間，離開華盛頓的日期或許會從12號提前到11號談判結束之後。中美不會達成一個全面的協議，但是有可能達成正式休戰，因為中美雙方逐漸感受到貿易戰的痛苦。

美國方面似乎沒有做出讓步的跡象。人權問題也被美國考慮在貿易談判的範圍之內。特朗普在周一發出警告，中國如果以不人道的方式處理香港問題，貿易談判會受到影響。

美國商務部長威爾伯•羅斯(Wilbur Ross)也在周一宣布將新疆公安廳、海康威視等28家機構列入“實體清單”，這些機構必須獲得美國政府的許可，才能從美國公司購買零件。

據彭博社報道，美國政府還可能會限制美國資本流入中國市場，特別是美國政府退休基金在中國的投資。