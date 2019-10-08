林鄭月娥：暫不再動員緊急法 民望評分再創新低

自香港政府訂立的“禁蒙面法”推行三天後，特首林鄭月娥在周二早上召開記者會。她向媒體表示，港府目前暫無再通過《緊急法》推行其他新法例的計畫，但強調“暴力行為已到無底線無法無天，政府決心制止”。

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自港府在上周宣布通過《緊急法》訂立的“禁蒙面法”於5日凌晨生效後，香港社會的抗議運動進一步激化，由警民對峙引發的衝突和暴力事件也在隨後的周末中繼續惡化。面對這一情形，香港行政會議非官方成員、民建聯立法會黨團召集人葉國謙在周一表示，政府不排除再用《緊急法》推行其他新法例，包括限制通訊甚至“禁網”。就這一消息，林鄭月娥在記者會上向媒體透露稱，目前無任何計畫再次啟動緊急法來做其他新的規例。而針對有記者提出，保安局局長李家超曾表示實施“禁蒙面法”，記者的採訪工作仍可以受保障，但周日有警員在執法時強行拉開記者面罩的問題，林鄭則回應稱，“禁蒙面法”是一個新生事物，她會在內部繼續研究如何做好平衡；如何使執法符合“禁蒙面法”的目的，又能保障有合理辨解需要戴上口罩的人士。

林鄭月娥還提出，希望大家明白凡是新法例或政策都要一段時間才可以看出成效，但不能因為在這幾天看不到成果就指法例沒有必要性。她重申，訂立“禁蒙面法”的目的是協助警力有利執法，更重要是有阻嚇作用，不希望有更多人因為戴上面罩、認為識別不到身份，便可以做違法行為。她並介紹，示威活動被捕人士中未成年人士近4成，有1成是15歲以下。她說，“禁蒙面法”可以幫助校方、家長和學生認識到，他們不應參與非法活動。

而當被記者問及在什麼情況下會尋求中央政府協助，林鄭月娥並沒有排除採取這個選項的可能性。 她說：“目前我仍然認為香港應該自行尋找解方，但如果情況變得很壞，我們不能排除任何選項。 現在我們會用政治、法律、政策工具和對話解決深層次問題。 ”她在記者會上強調，近日又再看到香港各區出現嚴重的破壞行為，而且有針對性地、全線癱瘓香港鐵路系統。她說，“鐵路每日接載500萬人次，有關行為影響市民的日常生活、出行及商業活動，同時亦針對一些選定的目標商店，製造很大恐慌，散播的恐怖意識，難以令香港恢復平靜”。

林鄭月娥稱，任何市民都不能夠行私刑、“私了”，無論出現什麼衝突和糾紛，都不應採取襲擊行動。她又指，網上流傳有人設置非法路障，截查車輛及查車上人士身份證明文件。林鄭月娥聲稱，這些違法行為令香港進入非常危險境界，已去到無底線及無法無天，重申特區政府會以最大決心制止。另被問到，上周到北京是否有與中國國家主席習近平見面，她則回答稱，逗留不足一日，沒與任何中央官員見面。據悉，林鄭月娥下周三將會到立法會宣讀施政報告，立法會之後會處理港府先前宣布的撤回修訂《逃犯條例》的動議。

另據香港民意研究計畫最新公布的調查結果顯示，林鄭月娥的民望評分再創新低，僅22.3分，較兩星期前的評分再跌2.6分；8成受訪市民反對林鄭月娥出任特首，僅一成半受訪市民支持，支持率淨值跌至負65%。該機構總監鍾庭耀介紹稱，今期的民意調查是在政府公布引用緊急法立蒙面法之前進行， 因此結果未能反映特首及問責官員立蒙面法之後的民望升跌。他並坦言自己“有點傷心”，因為“民意數字作為政府施政警示作用已經失去”。

此外，據香港電台報道稱，香港警方在當天的記者會上介紹稱，自今年6月至今，已拘捕超過2300人，年齡介乎12至83歲，主要涉及非法集結、暴動、藏有攻擊性武器和沒有遵從要求脫去蒙面物品等罪行。警方發言人稱，自上周五至昨日，警方共拘捕241人，年齡介乎12至54歲；當中有77人涉及用物品蒙面被捕，亦有74人因身處非法集結蒙面，以及涉嫌不合作，沒有遵從要求脫去蒙面物品被捕。