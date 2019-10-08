港交所放棄對倫交所364億美元收購要約 李小加詳解鬆手細節

香港交易及結算所有限公司（港交所）在周二發出公告表示，不繼續進行對倫敦證券交易所集團（倫交所）的有關要約。此前，港交所向倫交所提出了價格296億英鎊（約合364億美元）的收購計畫。

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港交所曾於今年9月提出以約364億美元收購倫交所的計畫。港交所集團行政總裁李小加稱，這項計畫為倫港世紀聯姻，將形成一個覆蓋亞歐美三大時區的交易所集團，市值可望超過700億美元。而如若港交所成功收購倫交所，將使兩者的共同體成為繼紐約證券交易所和納斯達克之外的，全球第二大股票交易市場，並使企業和投資者能夠從一個每天開放18小時的股票和債券交易平台中獲利。但是，這一消息被公布後，倫交所對於這項收購計畫沒有太多正面回應，除了收購價格偏低之外，港交所與香港政府及中國大陸的關係也使得問題更加複雜。事實上，當港交所於9月11日公開發布了收購倫交所這項“世紀聯姻”的計畫後，倫交所9月13日迅速回應稱，董事會一致拒絕港交所的收購提議，表示沒有必要與香港交易所進一步接洽。

值得一提的是，倫交所的當面拒絕並未使港交所立即放棄。在倫交所強勢拒絕港交所半個月後，9月27日晚傳出消息，港交所正與多家銀行討論一筆約70億~80億英鎊（約合98億美元）的貸款，以支持其對倫交所擬議的收購要約。但港交所最新發布的公告指出，“港交所董事會仍然相信倫交所集團與港交所合並具有重大戰略意義並將創造一個世界領先的市場基礎設施集團。儘管已與眾多監管機構以及大量的股東接洽，港交所董事會對於未能說服倫交所集團管理層認同這一願景感到失望，為了港交所股東的最佳利益，港交所董事會決定不再繼續本次要約程序”。

對此，李小加介紹稱，“今天，我們非常遺憾地宣布，我們決定放棄向倫敦證券交易所集團提出收購要約，因為我們未能取得倫交所管理層方面的積極回應。這不是一個容易的決定，放棄重大的戰略機遇固然可惜，但卻是最符合我們股東利益的決定，我們不得不忍痛放棄。”他還表示，“過去幾十天，我們和眾多監管機構以及大量的倫交所股東接洽，我們比以往任何時候更加確信兩大交易所聯姻的戰略價值和巨大潛力。我們當然希望讓倫交所的管理層能夠像我們一樣清楚地看到這次聯姻的畫時代意義，但是，很遺憾，由於未能說服他們認同聯姻的願景，我們不得不做出今天的決定”。

李小加稱，“香港交易所集團董事會肩負着所有股東的信任與重託，在做任何決策的時候，必須掌握好平衡的藝術：既要勇於開拓，也要理性務實；既要高瞻遠矚，也要穩紮穩打。”港交所此次嘗試收購倫交所是全球證券交易所10年來整合浪潮的最新一波，在過去10年中，包括德意志交易所(Deutsche Borse)和多倫多證交所(Toronto Stock Exchange)等機構都曾7次嘗試收購倫交所，但均以失敗告終。報道指出，中國政府是港交所的最大股東，在其13名董事會成員中擁有6個席位。