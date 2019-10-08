火箭隊莫雷推特挺港鬧大 央視“停播”NBA賽事

美國NBA休斯敦火箭隊總經理莫雷Daryl Morey日前一個挺香港的推文，引發北京強烈不滿，不僅許多贊助商撤銷對火箭的贊助以外，法新社報道說，就連中國國營的中央電視台也在今（8）日宣布，將暫停轉播NBA的賽事。早些時候，NBA總裁肖華Adam Silver則表示他支持莫雷的言論自由。

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報道稱，莫雷在上周五推特上傳一張圖片，內文寫道“為自由而戰。與香港站在一起”。儘管此推文隨後刪除，但火箭隊在中國遭到抨擊。

法新社指出，對中國而言，任何挑戰國家主權和社會穩定的言論，“不屬於言論自由”。中國央視今在微博發表聲明，表示注意到正在日本參加活動的NBA總裁亞當•肖華（Adam Silver）力挺莫雷發表“涉港不當言論”，央視予以強烈不滿和反對。因此，央視體育頻道決定要暫停在中國舉辦的NBA季前賽轉播，並且將安排調查所有涉及NBA的一切合作交流。

其實，莫雷很快刪除了最初的一條推文，並且在後續的聲明中表示，他已經重新考慮自己的立場。“我只不過是在依據一種詮釋，表達對一個複雜事件的一種想法，”他在推文中寫道。並強調“我的推文是我自己的，它絕不代表火箭隊或者NBA。”

火箭隊老闆蒂爾曼·費爾蒂塔（Tilman Fertitta）則在推特上表示，莫雷並不是代表球隊在發表評論，並聲稱火箭隊“不是一個政治組織”。火箭隊並沒有計畫就此對莫雷採取任何形式的警告或懲罰。

不過，莫雷風波仍然越鬧越大。據央視新聞公眾號發文指出，莫雷為火箭工作了13年，有長年中國經驗，不可能不懂他說的這句話對中國和中國人傷害之深。並指火箭隊主場剛打出“慶祝中華人民共和國成立70周年”的標語，轉頭莫雷就公開發表支持香港暴力分子的言論，是虛情假意。

此外，央視新聞報導，在「主播說聯播」欄目中，康輝批“莫雷，你‘犯規’了。”他又說“如果犯規了還不改，就可能被‘罰下場’，甚至被中國市場下架。”

NBA聯賽在中國收看人數眾多，對於NBA以及各支球隊來說，中國也是他們在美國以外最重要的市場。

早些時候，NBA總裁亞當·席爾瓦（Adam Silver，中文名肖華）在接受日本共同通訊社採訪時稱，自己已經知悉莫雷發表的言論對NBA造成的損害。“這是毫無疑問的，經濟上帶來的影響已經非常明顯了。 ” 但肖華話鋒一轉，“我讀過了一些媒體報道，暗示我們並沒有支持莫雷的，然而事實上，我們有在支持莫雷。 ” 肖華還表示，作為一個有價值觀念價值體系的機構，“我想明確聲明……莫雷是受支持的，他能執行他的言論自由權，這就是（我們的）支持。”