特朗普中美談判前夕再提香港“希望出現非常人道的解決方法”

美國總統特朗普在中美重新舉行經貿談判的前夕，再度提出香港問題，他表示希望香港出現一個“非常人道的解決方法（very humane solution）”。他同時又讚揚香港人了不起（great people），儘管他同時亦看到香港的示威人數開始減少。

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特朗普美東時間7日在白宮向記者簡報中美經貿談判時，不忘再次提出香港問題。他說：“我希望（對香港）有非常人道的解決方法，我希望這會發生，我們都知道香港十分重要，它對中國和全球而言都是世界第一流（topnotch）的，我看到那裡有了不起的人，揮舞着美國國旗。”特朗普同時指出，示威人數比之前少了，似在質疑示威是否漸漸失去動力。

特朗普在反送中示威之初時反應冷淡。美國CNN上周更引述消息人士，指6月18日特朗普與習近平通電話時表示，隨着貿易談判的進展，他將對香港示威保持沉默。

但特朗普8月突然態度轉變，首度將香港問題跟中美貿易談判掛鉤，指中方若想貿易談判達協議，應先以“人道方式”解決香港問題，並促中國國家主席習近平跟示威者見面。

另外，英國外相藍韜文（Dominic Raab）周一會晤美國國務卿蓬佩奧時，兩人亦就香港問題交換意見。

至於在本周即將舉行的中美經貿談判，特朗普說：“我們認為有機會取得實質進展。”但他說不會滿足於達成局部協議。彭博早前報道，由於看到美國國內彈劾案對未來總統選情的影響，中國的談判政策將會收窄目標，例如結構性改革和國家貼補政策的問題，將不會成為這次談判的議題。特朗普不會滿足局部協議的說法，似乎駁斥彭博的報道不實。