“禁蒙面法”實施兩天香港司法僅起訴兩人“殺雞儆猴”

“禁蒙面法”實施兩天後，香港當局首次依法起訴兩人，完全無法面對“禁蒙面法”所引發的激烈反彈。香港教育局要求學校統計上交戴口罩的學生，也受到各方抵制。

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香港禁蒙面法實施兩天後，當局首次依法起訴兩人，兩被告是5日凌晨在九龍藍田啟田商場外拘捕的，兩人同被控一項非法集結罪及一項使用蒙面物品罪。第一名被告是18歲城市大學一年級男學生，第二名被告是報稱無業的38歲女子。法官把兩個案件延至11月中聆訊，被告獲准交保外出。期間不得離港，並要遵守宵禁令。

在僅僅兩人被起訴的同時，警方承認，入夜後全港多區包括元朗、沙田、大埔、黃大仙、將軍澳、太古等，分別有大批蒙面人士破壞區內設施及港鐵車站、並有縱火等暴力行為，嚴重影響公眾秩序。

7日入夜，香港多處又有“反送中”示威者聚集，先集中在旺角和沙田。他們不時高叫“我有權戴口罩”、“香港人反抗”等口號。警方隨後出動驅離，並逮捕數人。

香港多個大型商場7日下午都有“反送中”示威者聚集，以“和理非”的方式抗議政府禁止在示威活動中蒙面。許多人戴着口罩。他們不時高喊“蒙面無罪，立法無理”、“香港人反抗”、“我要戴口罩”等口號。

香港教育局日前向全港學校發信三申五令，還要求校方明天上午11時前回報戴口罩學生人數等。對此，已有中學校長表明不會上報。