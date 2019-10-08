繼“小熊維尼”之後 中國再禁止播放《南方公園》

美國動畫情景喜劇劇集《南方公園》製作人10月7日通過社交媒體推特向中國“正式道歉”。此前，《南方公園》第23季的第2集《中國樂隊》（Band in China）因內容審查沒有通過，在中國網絡遭到全面封殺。目前，該劇集的全部23季已經被清空。法新社援引《好萊塢報道者》說，《南方公園》製作人的這份“道歉”聲明有諷刺意味。

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根據劇情介紹，《中國樂隊》通過劇中人物蘭迪嘲諷美國的電影和電視節目為了中國市場而刻意迎合中國的審查制度，並將小熊維尼、勞改營、第十四世達賴喇嘛、中國器官移植、黑衣示威者與警察對峙（暗指香港民主抗爭）、水炮車等內容反應在劇情中。劇中人物蘭迪的兒子斯坦想要組建樂隊，娛樂公司老闆建議他到中國發展，但要面對中國的言論審查。結果，斯坦被告知，歌詞中不能提及達賴喇嘛、器官等字樣，因為這不符合中國的要求。

蘭迪不得已跟中國私下達成協議，殺害了小熊維尼以獲得中國市場份額。而斯坦不願意違心進入中國市場，最終放棄了樂隊計畫。

《南方公園》 製作人特雷·帕克（Trey Parker）和馬特·斯通（Matt Stone）在這份“道歉”聲明中說：“跟NBA一樣，我們歡迎中國的審查進入到我們的家裡和我們的心裡。我們對金錢的喜愛勝過自由和民主。習近平看上去一點兒也不像維尼熊。請在星期三晚上10點收看我們的第300集。偉大的中國共產黨萬歲！祝願今秋糧食豐收。中國，現在滿意了吧？”

跟NBA不一樣的是，《南方公園》製作人的這份“道歉”聲明被認為是另類的道歉，文中充滿喜劇感覺，還順便給作品做了廣告。

這份“道歉”聲明之所以提到NBA，是因為NBA休斯頓火箭隊總經理莫雷10月5日發推文“為自由而戰，和香港站在一起”。 “推文事件”繼續在中國引發憤怒情緒。

中國官方的中央電視台體育頻道10月8日再度發表聲明，決定立即暫停NBA季前賽（中國賽）目前的轉播安排，“立即排查涉及NBA的一切合作交流”。

中國外交部發言人耿爽在10月8日的例行記者會上回答記者相關提問時說，跟中方開展交流與合作“卻不了解中國的民意，這是行不通的”。