美國宣布將對新疆侵權官員實施簽證限制

法新社華盛頓消息，美國國務卿蓬佩奧10月8日宣布對在新疆壓制維吾爾等穆斯林少數民族的中國政府官員和其家庭成員施行簽證限制。聲明沒有說明受限的數額和哪些官員將受到簽證限制。蓬佩奧還表示，中國必須結束嚴厲的監視和鎮壓，釋放所有被任意拘留的人。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社華盛頓消息，美國國務卿蓬佩奧10月8日宣布對在新疆壓制維吾爾等穆斯林少數民族的中國政府官員和其家庭成員施行簽證限制。聲明沒有說明受限的數額和哪些官員將受到簽證限制。蓬佩奧還表示，中國必須結束嚴厲的監視和鎮壓，釋放所有被任意拘留的人。

蓬佩奧發表書面聲明說，那些據信對拘禁或虐待維吾爾人、哈薩克人或其他中國新疆穆斯林少數族群成員負有責任或參與其中的中國官員將受到簽證限制。他們的家屬也有可能受到簽證限制。

美國商務部星期一宣布海康威視等28家公司列入出口管制的實體名單。蓬佩奧說，國務院的這些簽證限制是對商務部宣布的這項決定的補充。被商務部制裁的這些實體包括公安部門和商業公司，他們捲入了中國的監視、拘押和壓制行動。

蓬佩奧在聲明中說：“中國政府在新疆維吾爾自治區針對維吾爾人、哈薩克族、吉爾吉斯族(中國稱柯爾克孜族)和其他穆斯林少數族群成員實施了高度壓制性的行動，包括在拘禁營內的大規模拘押、無所不在的高科技監視、對文化和宗教認同表達的嚴酷控制，以及強迫人們從海外回到中國，面對經常是危險的命運。”

蓬佩奧說：“美國呼籲中華人民共和國立即結束在新疆的壓制，釋放所有那些被任意拘押的人，並停止強迫居住在海外的中國穆斯林少數族群成員回國面對難測命運的做法。保護人權具有根本的重要性，所有國家都必須遵守其人權義務和承諾。美國將繼續審議其回應這些侵權行為的權威。”

法新社記者表示，再有幾天美國將與中國恢復貿易談判，華盛頓在給北京方面施加更大的壓力。

美國將中國實體列入黑名單 北京抗議

美國將28個中國實體列入黑名單 原因是涉及打壓新疆穆斯林。 中國外交部發言人回應新疆問題稱，“新疆不存在美國所稱的所謂的人權問題，有關指責是美國為干涉中國內政蓄意製造的借口。” 耿爽稱，“美國以所謂人權問題為借口，將中國新疆維吾爾自治區公安廳、新疆生產建設兵團公安局等機構以及八家中國企業列入管制實體清單，實施出口限制。這種行徑嚴重的違反了國際關係基本準則，干涉中國內政，損害中國利益，中國對此表示強烈不滿和堅決反對。”

美國商務部10月8日表示，將28個中國公安機構和公司列入貿易黑名單，其中包括視頻監控公司海康威視，因為他們涉及打壓新疆穆斯林和其他以穆斯林為主的少數民族。

商務部的文件顯示，被列入“實體名單”的包括新疆維吾爾自治區人民政府公安局和其19個下屬機構，以及8家商業公司，包括海康威視、大華科技、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、美亞柏科、溢鑫科技和依圖科技。

文件指出，“這些實體在中國對維吾爾族、哈薩克族和其他穆斯林少數群體實施鎮壓、大規模任意拘留和高科技監控的過程中涉及侵犯和踐踏人權的行為。”

美國官員表示，這一決定與本周的貿易談判無關。在未經政府批準的情況下，被列入“實體清單”的機構或公司被禁止與美國公司交易，故該名單又被稱為貿易黑名單。

美國商務部長羅斯在聲明中表示：“美國政府和商務部不能也不會容忍對中國境內少數民族的殘酷鎮壓。”

海康威視的全名是杭州海康威視數字技術股份有限公司，市值約420億美元，是全球最大的視頻監控設備製造商之一。路透社報道稱，海康威視70億美元的營收中，近30%來自海外。

今年4月，美國一個兩黨議員組成的小組敦促對參與新疆監控的中國公司採取行動，稱這些公司“共謀侵犯人權”，其中特別提到了海康威視和大華科技。

據人權機構統計，約100萬維吾爾人被關進了集中營。中國政府稱，這些機構是再教育中心。但批評人士說，官方藉此消除穆斯林的族裔認同和宗教信仰。

美國國務卿蓬佩奧上個星期在梵蒂岡說：“國家實行絕對統治，政府就會要求自己的民眾信仰政府而不是上帝。這就是中國把100多萬維吾爾穆斯林關進拘押營的原因，這就是中國把基督教牧師投入監獄的原因。”