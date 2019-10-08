美國會議員斥責NBA為了錢出賣人權允許中國懲罰美國公民噁心

休斯敦火箭隊總管莫雷(Daryl Morey)在推特發文聲援香港示威後，火箭隊遭到中國封殺，NBA總裁肖華(Adam Silver)表示將前往中國求和。多名國會議員則斥責NBA為了錢出賣人權，並呼籲NBA取消中國的表演賽。

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這場爭議起於莫雷4日在推特發文表態支持香港爭取民主的示威者，他事後迅速刪文並澄清無意冒犯任何中國球迷，但已經對該隊與中國的營利關係造成損害，包括中國籃協停止合作、中國贊助商撤資，央視也不轉播火箭隊賽事。

NBA發言人巴斯(Mike Bass)6日對莫雷推文表示遺憾，他稱莫雷看法不代表火箭隊或NBA，但他也說莫雷有權表達他的看法。

聯邦參議員賽斯(Ben Sasse)發聲明表示：“籃球迷與廣大美國民眾對當前情況應該無庸置疑：NBA想要錢，中國共產黨要求他們不得承認最基本的人權；NBA則發出金錢至上的聲明回應。”

參議員盧比奧(Marco Rubio)直指NBA作法“噁心”，稱NBA將莫雷“拋到公共汽車底下以取悅中共政府”指出“他們為了NBA得以進入中國，允許中國以言論為由懲罰一名美國公民，真是荒唐。”他也提到NBA享有美國四大運動聯盟最進步的名譽，有許多NBA運動員、教練和高層經常對政治熱議話題直言不諱。他警告中國規範美國言論的行動相當危險，而這正在NBA上演。

參議員霍利(Josh Hawley)致函NBA總裁肖華與30個NBA隊伍老闆，呼籲“NBA與其業主應該即刻改變方針，向莫雷道歉並取消所有中國表演賽，直到香港危機出現和平決議為止。”霍利在信中表示：“切記有些事比金錢更重要，勿忘您的責任。您可能不認為您的團隊是美國產業，但無論您怎麼想，您的一言一行在世界看來就代表美國。美國的組織幫助最殘暴的政權、消弭異議並追求利潤，令人髮指。”