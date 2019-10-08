是否調查拜登父子貪腐指控 中國外交部：無意干涉美國內政

有記者在中國外交部周二的例行記者會上提問，中方是否會應美國總統特朗普的近日呼籲，對被指在中國涉及貪腐問題的美國民主黨總統候選人熱門拜登父子展開調查，對此，外交部發言人耿爽回應稱，中國政府無意干涉美國內政。

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近日，因被指涉嫌濫用總統權力向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求烏方調查其政敵拜登家族在該國涉嫌貪腐指控的，特朗普曾多次向媒體表示，呼籲烏克蘭和中國對拜登家族在當地涉及的貪腐指控展開調查。特朗普指責拜登的兒子亨特·拜登曾於2013年，利用陪同時任美國副總統的父親訪華的機會為他的基金獲得了來自中方銀行15億美元的投資。特朗普口中的涉事基金被指是渤海華美（BHR Partners），根據中國方面的公開資料顯示，亨特·拜登是渤海華美的董事。該公司成立於2013年12月，註冊資金為人民幣3000萬元，約合400萬美元。特朗普還告訴媒體說， "拜登的兒子可以帶着15億美元的基金離開中國，但是世界上最大基金卻無法從中國撤資。此人去中國舉行一次簡短會議，搭乘的飛機竟然是'空軍二號'，我認為這是一件可怕的事情。"

亨特·拜登則否認有任何不當行為存在。他的發言人強調，亨特僅購買了該基金10%的股權，實際價值42萬美元，並在他父親2017年卸任前都是無薪的董事會成員。目前還沒有明確的證據可以證實，特朗普針對亨特·拜登在中國獲資15億美元的指控。他口中的這一數字來源被指是2018年，美國右翼保守派記者施懷澤(Peter Schweizer)曾經在《秘密帝國：美國政治階層是如何隱藏腐敗並使家人和朋友中飽私囊的》一書中援引了《華爾街時報》2014年的報道。該報道引述中國銀行一發言人稱，渤海華美有意融資15億美元用於投資中國境外的市場。而面對來自特朗普及其支持者的雙重指控，拜登競選團隊也給予堅決否認。

拜登競選團隊的副經理貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)在一份相關聲明中強調，特朗普“正在拚命尋找已經被揭穿的陰謀論”。拜登本人也還在最新於《華盛頓郵報》刊登的一片評論文章上警告特朗普稱，“你無法摧毀我，也摧毀不了我的家庭，大選即將到來，我將像擊鼓一樣打敗你。”拜登表示，特朗普最近違反法治的行為是他公開呼籲中國干預美國大選。他稱，此舉是如此讓人憤慨，他還指責說，很明顯，特朗普認為當總統是個自由通行證，可以做想做什麼就做什麼，無須負責。拜登並強調，特朗普利用國家最高職位推進個人政治利益，而不是國家利益。

據路透社報道顯示，當耿爽在周二的例行記者會上被問及特朗普建議中國調查拜登父子所涉及的貪腐指控時，他回應稱，中國一向堅持不幹涉他國內政，中國政府也無意介入美國內政。耿爽稱，我們對此的態度明確。