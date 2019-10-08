被指涉打壓穆斯林少數族群 美國將28個中國機構列入“實體清單”

美國商務部在周一宣布，把28個包括中國公安機構和公司在內的實體列入“黑名單”中，因為他們涉及打壓新疆和其他地區以穆斯林為主的少數民族。

廣告 繼續瀏覽後續

根據美國商務部公布的文件顯示，被列入美方“實體清單”的包括新疆維吾爾自治區人民政府公安局和其19個下屬機構。與此同時，還有8家中國商業公司同樣被列入“清單”當中，包括海康威視、大華股份、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、美亞柏科、溢鑫科技和依圖科技。這些企業在被列入“實體清單”後，美國政府即可限制對這些機構出口、進口或經美國轉口在 EAR（Export Administration Regulations）清單上的項目。從事這些貿易活動的機構因此需要獲得美國政府的額外批准。此次被美方納入“實體清單”的商湯、曠視、海康威視等都是中國著名的 人工智能（AI ）科技公司。海康威視的全名是杭州海康威視數字技術股份有限公司，市值約420億美元，也是全球最大的視頻監控設備製造商之一。路透社報道稱，海康威視70億美元的營收中，近30%來自海外。

美國商務部的文件指出，“這些實體在中國對維吾爾族、哈薩克族和其他穆斯林少數群體實施鎮壓、大規模任意拘留和高科技監控的過程中涉及侵犯和踐踏人權的行為。”商務部長羅斯（Wilbur Ross）在文件中強調：“美國政府及商業部無法、也不會容忍在中國境內，少數族群遭受的殘酷壓迫。”羅斯表示，這一最新作法能確保在充滿個人自由、自由企業環境所培育出的美國科技，不會被用來壓制毫無防備的少數族群。今年4月，43位來自民主和共和兩黨的美國聯邦參、眾議員就曾聯名致函給國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等3位高層官員，呼籲特朗普政府針對中國大規模扣押維吾爾及其他少數族群，制裁中國政府高官與中國企業。當時這封信中就有點名海康威視及大華股份。

美國官員表示，商務部的這一決定與隨後將於周四展開的美中第13輪高階層經貿談判不存在聯繫。但顯然，華盛頓的此舉將引發中方的不滿及可能到來的反制措施。這也是繼今年5月以來，美方以國家安全和外交政策威脅為由，將與電訊巨頭華為有關的100多個個人和組織列入“實體清單”後，美方以人權名義對華科技公司採取的這一措施。聯合國相關報告曾在去年8月披露稱，約100萬維吾爾人等穆斯林族群被關進了新疆的“再教育營”。包括蓬佩奧等美方官員曾多次批評中方的這一民族政策。蓬佩奧曾於上周在梵蒂岡呼籲，“國家實行絕對統治，政府就會要求自己的民眾信仰政府而不是上帝。這就是中國把100多萬維吾爾穆斯林關進拘押營的原因，這就是中國把基督教牧師投入監獄的原因。”

面對來自國際社會的批評和指控，中國外長王毅曾在出席聯合國安理會9月的部長級辯論時提出，“美國等個別西方國家不顧基本事實，出於政治目的，攻擊抹黑中國在新疆為預防性反恐和去極端化所採取的正當舉措，中國對此堅決反對，國際社會也不會認同”。此外，中國外交部發言人耿爽周二回應稱，“美國以所謂人權問題為借口，將中國新疆維吾爾自治區公安廳、新疆生產建設兵團公安局等機構以及八家中國企業列入管制實體清單，實施出口限制。這種行徑嚴重的違反了國際關係基本準則，干涉中國內政，損害中國利益，中國對此表示強烈不滿和堅決反對。”

而針對美國商務部的這一最新決定，現已有曠視科技、海康威視和大華股份等8家中企紛紛作出回應。10 月 8 日滬深股市開盤前，海康威視、大華股份相繼發布公告稱，擬披露重大事項，臨時停牌。海康威視高級副總裁、董秘黃方紅第一時間作出回應，“強烈反對美國商務部把公司納入‘實體清單’”，並稱“這個決定沒有事實根據，呼籲美國政府本着公平、公正、無歧視的原則，重新進行審視，將海康威視移出實體清單”。大華股份也發布公告稱，“必須指出，美國政府的這個決定實質上也將嚴重損害美國本土企業和眾多行業參與者的利益，將採取所有合理、恰當的救濟方案，以維護公司和合作夥伴的權益。同時，公司將實施各方面的應對預案，公司有能力持續、穩定地為客戶提供優質的產品和服務。”