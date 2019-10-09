中國抨擊NBA:成美國干預內政的新工具 態度反覆只為錢

NBA涉港言論風暴持續發酵。從初始的“深感遺憾”到隨後發布的“不會道歉”，NBA面臨中國官方和支持香港民主運動國際輿論的雙重夾擊。這種態度的反轉讓中國官方媒體感到憤怒，周三，多家媒體通過評論抨擊NBA總裁蕭華拒不道歉的最新表態，譴責“NBA成為美國干涉香港事務的最新工具”。

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人民日報周三在一篇社評中指出，NBA此前發布的，對莫雷涉港言論“深表遺憾”的公告屬於“甜言蜜語”，“只貪圖中國市場的利潤，希望避免在中國市場出現利潤大出血”，而非真心。文章把NBA總裁蕭華隨後支持言論自由的澄清公告定性為“美國插手香港的新工具”。人民日報用英文向莫雷發問：“如果暴徒在休斯頓的地鐵里點火，你還會與他們站在一起嗎”？文章下方出現率較高的回復稱，“首先休斯頓沒有地下鐵，只有輕軌；其次如果美國出現獨裁政權，如果公開發布反政府言論就會讓你面臨牢獄之災，或者直接死亡，那麼答案是肯定的”。也有眾多評論認為“美國的自由不是所有人的自由”，並提到美國發起或參與的近期戰爭以及斯諾登和阿桑奇的例子。

環球時報在同一天譴責NBA“向（美國的）政治正確妥協”，強調“現如今能轉圜的餘地很少了”。央視與騰訊已經叫停湖人和籃網周四與周六的兩場比賽播放，中國籃協也已宣布與火箭切斷來往。