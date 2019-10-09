克什米爾爭端下 習近平支持巴基斯坦核心利益

中國國家主習近平10月9日在北京與巴基斯坦總理伊姆蘭·汗會面時表示，支持巴基斯坦核心利益。巴國的核心利益包括克什米爾，而習近平即將與印度總理莫迪舉行非正式峰會。

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根據新華社報導，習近平在北京人民大會堂與伊姆蘭汗及巴國訪團會面時說，巴基斯坦是中國全天候戰略合作夥伴，中巴互為“鐵桿”朋友，在涉及彼此核心利益及重大關切問題上，始終互相支持。

習近平說，中國把巴基斯坦置於中國外交優先方向，無論國際地區形勢如何變化，中方都堅定支持巴方維護國家主權和民族尊嚴，支持巴方根據本國國情自主選擇發展道路。

由於巴基斯坦的核心利益包括克什米爾，且最近正尋求國際支持反對印度廢除賦予克什米爾特殊自主地位的憲法第370條，習近平雖未明指克什米爾，但強調中巴之間的緊密關係，也說要在雙方核心利益上相互支持，明顯站在巴基斯坦這一邊。

在克什米爾問題導致中印關係低盪下，印度與中國10月9日宣布，習近平將於11、12日訪問印度，與莫迪（Narendra Modi）在南部觀光勝地馬馬拉普拉姆鎮（Mamallapuram）舉行第2次中印非正式峰會，但10月9日先與伊姆蘭汗（Imran Khan）會面。

在訪問印度前夕，習近平重申對巴基斯坦的支持，似乎並不在意會因此破壞與莫迪的會面氣氛。

中國在聯合國及聯合國安理會公開支持巴基斯坦對印度廢除克什米爾特殊自主地位的立場，甚至主導安理會召開克什米爾問題閉門會議，讓印度相當不滿。

印度對中國“一帶一路”倡議下的中巴經濟走廊計畫經過巴基斯坦控制的克什米爾非常不滿，因此拒絕參加“一帶一路”。