出口跌了九成 法國前經濟部長要求封禁中國蜂蜜

如今對蜂蜜頗有鑽研的法國前經濟部長蒙特布爾對中國生產並輸往世界的蜂蜜心生警惕：在眾多農民的呼聲之下，他在日前呼籲政府需要考慮禁止從中國進口蜂蜜，以此來應對“中國的貿易保護主義”。

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在10月9日星期三披露的一封寫給法國負責歐洲及外交事務的國務秘書的信件中，蒙特布爾表示：法國向中國出口的蜂蜜在2017-2018年之間猛烈下跌，然而中國蜂蜜卻保持高水平向法國輸送，2017年達到4211噸，這大約是法國蜂蜜消費的10%，僅次於烏克蘭產和西班牙產蜂蜜。

蒙特布爾目前已經是“藍白蜂巢”這個蜂蜜品牌的創始人兼主席，他的這封信還附了由法國蜂蜜工會的一份技術報告，當中指出法國蜂蜜整體而言出口艱難，2017-2018年之間在量上減少13%，在價值上減少16%。如果僅僅是整體下跌倒也罷了，但單單對中國出口蜂蜜量減少91%，在價值上減少85%。蒙特布爾認為，這是因為中國政府執行保護主義限制措施，尤其是2017年開始，法國蜂蜜由於中國要求的“截至目前都沒有被批准”的健康衛生證明而遭受比腰斬更嚴酷的挫折。蒙特布爾表示，要麼政府儘快讓“北京方面結束法中兩國雙邊貿易當中，中方採取的保護主義政策”，要麼“歐委會就要對中國蜂蜜採取封禁措施，阻止中國蜂蜜進入歐洲市場”。