網民照片拍到疑似警察假扮“蒙面暴徒”有份打砸地鐵站設施

警察喬裝蒙面示威者逮捕示威者，近月來已是“屢建奇功”，但有網民昨日（8日）拍到有疑似警員喬裝蒙面暴徒在已經關閉的上水車站內的視頻，他們施施然在車站內溜達，一點都沒有慌張的態度，看到有人拍攝，更舉起警察專用的強光燈照射攝影者。

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從網上的視頻可見（https://www.youtube.com/watch?v=zto6sD8VZTU

），車站內至少還有兩名黑衣“暴徒”打扮的人。有網民懷疑有警員喬裝“蒙面暴徒”在有些已經關閉的車站內打砸站內設施，然後嫁禍示威者。

有網民8日在已經拉下鐵閘的上水車站，發現站內竟然有蒙面黑衣男子，打扮與示威者裝束一模一樣，隔着鐵閘與街坊對罵。由於港鐵昨提早收車停止服務，該站已由港鐵職員落閘，理應只有港鐵職員及警方才能夠進入。

有路過該站用手機拍片的街坊追問該名蒙面男子：“為什麼你會在裡面？”疑似喬裝警即喝斥街坊走開，之後不斷用與警方配備相似的強光燈照射鏡頭。該疑似喬裝警更一度舉起胡椒噴劑威脅噴射閘外途人。

上載的視頻可以看到，舉起警方慣常使用的強光燈照射街坊的蒙面男子身旁，有一名白衣男子，他們兩人身後接近入閘機的方向，也有兩名全身黑衣示威者打扮的男子。他們不但毫不懼怕警察圍捕，更是態度囂張地與街坊對罵，路過途人莫不嘖嘖稱奇。

自發生反送中運動以來，警方被多次揭發派出喬裝警員“執法”，但一直遭輿論及公眾質疑有份參與煽動示威者作出暴力行為，有份參與甚至帶頭進行破壞。警務處副處長鄧炳強早前回應指，派出喬裝警是“警方採取情報主導的行動，但確保不會挑起事端、做違法行為。”有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華亦指，喬裝警員不會主動帶頭違法。連日來的示威行動，有示威者打扮的人擊爛車站內的設施，如購票機、入閘機等，警方就多次出稿譴責示威者是“暴徒”。