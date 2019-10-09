美限制新疆鎮壓負責官員及家屬簽證 中國要求立即糾正

美國將對在“監禁或虐待新疆地區少數民族行動當中負責或同謀”的中國黨政官員和其家屬進行簽證限制，中國外交部要求美方立即糾正。

廣告 繼續瀏覽後續

10月7日，美國國務院宣布，將對監禁或虐待新疆穆斯林少數民族群體負有責任的中國黨政官員和其家屬實行簽證限制。對此，中國外交部在10月9日駁斥這屬於嚴重干涉中國內政，中國堅決反對。

中國外交部發言人耿爽在當天的例行記者會上表示，新疆的反恐和去極端化舉措，為的是“從源頭上，預防極端主義和恐怖主義的滋生”，“符合中國法律，符合國際實踐”，這些舉措“受到2500萬新疆各族人的支持”。他譴責美國“罔顧事實，污衊抹黑中國，蓄意製造干涉中國內政的借口，干擾新疆反恐”，並要求美國撤銷有關決定。

美國國務卿蓬佩奧在相關簽證限制通告中進行了詳細介紹。他表示，中國政府系統施行針對新疆自治區內部包括維吾爾，哈薩克，吉爾吉斯等少數民族的高度鎮壓政策，其中包含大規模拘押，高密度高科技監視，嚴苛的文化表述與宗教管控，強迫個體回到中國並面臨危險命運。對此，他宣布美國對中國官員及家屬的簽證限制有：中國黨政官員如果被認為負責，或者同謀了針對新疆地區維吾爾，哈薩克，或其他穆斯林少數族群的監禁或虐待，那麼其與其家屬將面臨簽證限制。此番政策與此前宣布的美國商務部針對28個中國實體的出口管制清單互相完善。