被踢爆妻子已有美國綠卡總警司謝振中突被“放大假”

自反送中風波以來，一直為北京效力至肝腦塗地的香港警方，其中一名每日“電視之星”公共關係科總警司謝振中，被網民踢爆妻子已在美國取得臨時綠卡之後，突然被放大假兩周，而且未有復工日期，而近日積極向美國方面提供侵犯港人人權和打壓示威自由人士名單的學運領袖黃之鋒，已經特別就謝Sir這個情況向美方通報。

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警方幾乎每日下午召開的電視記者會，謝振中都是主角，身為香港警方這三個多月來的發言人，其相貌和名字已是家傳戶曉，但有網民在10月3日卻踢爆這個香港警察的樣版人物，妻子原來在美國已經取得臨時綠卡（conditional green card），而謝Sir本人也將憑藉夫妻關係申請綠卡。

湊巧得很，警方在昨天（8日）舉行的記者會上，就失去了謝Sir的蹤影，記者們查詢警方公共關係科，獲得的回應指，謝總警司放假兩個星期，但沒有說明何時復工再度亮相記者會，而根據蘋果日報一專欄報道，黃之鋒已經在10月2日回應網民要求，迅速將謝Sir一家的情況通報美方當局。黃之鋒在社交網頁面書發文稱：“已同華盛頓那邊講了，希望鼓勵謝振中全家世世代代留在大灣區，做個勇敢的中國人。”

黃之鋒早前獲邀到華盛頓在國會作證，支持美國國會通過香港人權和民主法案。在該法案下，任何侵犯港人人權包括打壓示威者自由者，都將被列入入境美國的監察名單，他們在美的資產也將被凍結，一如在新疆侵犯維吾爾人人權的自由的官員。

事實上，要求謝振中留在大灣區並非黃之鋒的意見，而是香港著名撐警人士何君堯的概念。立法會議員何君堯早前建議，為了防止警察子女因為父母的職業關係而在學校受到同學欺凌，可以將他們統統送上大灣區上學。

謝振中在三個多月的記者會上，對警察涉嫌的暴行，大多輕描淡寫推卸得一乾二淨，例如警察實彈擊中青年左胸部位，謝總警司卻指中槍部位是“肩膀”；又例如8月底有警察舉槍指向人群並一腳踢開跪地市民，謝Sir卻說成“他用腳推開”該人。

根據蘋果日報一專欄報道，謝Sir在公共關係科任期到本年底完結，正常情況下將調到其他新職務，港人恐怕將來再難以在電視上看到謝總警司面不紅氣不喘的為同袍們提供口舌服務了。