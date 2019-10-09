貿易與領土爭議 中印確認習近平與莫迪周末會談

10月9日星期三，中國與印度官方確認，習近平將會和印度總理莫迪在周五和周六舉行非正式首腦會談。雙方的貿易和領土爭端將受到關注。

廣告 繼續瀏覽後續

印度外交部在一份公告中對兩國首腦的周末會晤進行了確認，其中指出“習近平將在9月11日和12日第二次非正式高峰會期間訪問印度金奈，這兩個人口加起來佔據世界人口將近四成的亞洲巨人，解釋將就雙邊重要話題，地區與國際局勢展開對話”。印度媒體報道稱習近平和莫迪將會前往印度沿海城市馬馬拉普拉姆，這個城市以石刻和廟宇聞名。

今年夏天印度對其所控制的爭議克什米爾地區的自治權進行了較大改動，引發中國不滿：克什米爾地區東部的一部分，處於喜馬拉雅無人區，是新疆與西藏交界處，中國認為該處的拉達克部分區域屬於中國所有。除此之外中國也在聯合國對巴基斯坦在印巴領土爭端問題上予以外交支持。人民大學國際關係學院任教的成曉河對法新社表示，“中國理解巴基斯坦現在面臨的情況，也支持巴基斯坦，因此中印關係達到了一個非常微妙的點”。周二，中國剛剛迎接巴基斯坦總理伊姆蘭-汗進行了為期兩天的國事訪問。中國外交部發言人耿爽在周二的新聞發布會上表示，中印“妥善管控分歧和敏感問題”。