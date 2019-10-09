遭新華社時評點名批評 香港教協：素來呼籲學生遠離衝突

中國官媒新華社在周二發表了題為《救救孩子，遠離暴力！》的社評，文章批評香港教協對當前事態演進的表態，是“偏見及助紂為虐”，呼籲學生應遠離暴力，又點名批評教協副會長、教育界立法會議員葉建源支持學生上街，宣揚“港獨”。對此，葉建源本人在周三回應指出，教協素來呼籲學生遠離衝突場面，亦不支持“港獨”。

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據香港警方在周二記者會上公布的消息，自今年6月至今，警方已拘捕超過2300人，年齡介乎12至83歲，主要被指涉及非法集結、暴動、藏有攻擊性武器和沒有遵從要求脫去蒙面物品等罪行。警方發言人稱，自上周五至昨日（禁蒙面法宣布頒布以來），警方共拘捕241人，年齡介乎12至54歲；當中有77人涉及用物品蒙面被捕，亦有74人因身處非法集結蒙面，以及涉嫌不合作，沒有遵從要求脫去蒙面物品被捕。事實上，自今年6月香港爆發“反送中”抗議活動，隨着時間的發酵越來越多的年輕人和學生，甚至是未成年人走向了用不同形式要求實現他們口中“五大訴求”的前線。這其中包括部分參與與警察對峙和衝突的“勇武派”，也有不少的年輕人以組織鑄成“人鏈”，張貼“列儂牆”和參與和平集會等方式表達他們的政治訴求。有報道顯示，以9月9日為例，當天就有中學生髮起在上課前鑄成“人鏈”活動，參與學校在全港達到200家，其中光新界元朗區的“人鏈”就長達1公里。

與此同時，也有部分激進派學生成為了與警察對峙的“勇武派”成員。10月1日更有中五學生（高一）在與警方的近距離衝突中，被在場的一名警員拔槍以實彈所傷。他中彈的部位是左肺，子彈卡在心臟左側3公分位置，肋骨有裂痕，有氣胸癥狀，傷情一度垂危。這名學生後被證實在荃灣公立何傳耀紀念中學就讀。事件發生後，警方以涉事警員"在雷光火石下受近距離襲擊，因感到自己及同袍生命受威脅而採取開槍的行動，認為合理、合法、合乎國際慣例”作出回應。這名學生的同學和校友則在事發一天後於學校內外舉行示威，聲援受傷學生，要求校方譴責警方，也有網民舉行靜坐。他的同情者認為，警方實彈傷人只會使暴力加劇，更有示威者高呼"香港警察故意殺人"，"立即解散警察"等口號。

目前這名受傷學生及另外6人已遭到逮捕，並被控參與暴動、襲警等罪名，於3日在法院提堂。受傷學生等三人因仍在醫院接受護理則未能出庭。其所就讀的中學事後發表聲明承諾不會開除其學籍。而就在上周五《禁蒙面法》即將生效之前，大約晚上十點多，元朗大馬路近大棠路站路口又傳出一名14歲的示威少年大腿遭休班警員開槍中槍事件。與此同時，根據媒體和網民上傳的報道可以看到，警方在抗議活動所逮捕的人群中有不少未成年人面孔的抗議者出現，這一情況也引起各界關注和擔心。就這一現象，新華社的時評指出，不少示威者均為年輕人，而香港教師有“煽風點火之徒”，“蠱惑心智尚未成熟的年輕人，甚至未成年人走上街頭”。文章還稱，於如何清除教師群體中“害群之馬”的問題上，教協未有發聲；批評教協對事件表達的震驚及聲援，為“不見專業，只見偏見；不求恢復平靜、而是助紂為虐。”

文章點名提到，“2016年8月，教協負責人葉建源公然表態支持中學生在校園內宣揚‘港獨’”。文章稱，“今年8月中旬，教協更縱容亂港團體煽動學生罷課。”文章還提到，“何傳耀中學學生襲警中槍後，教協發出的聲明，閉口不談學生的暴力襲警行為，而是口口聲聲譴責‘警方開槍令嚴峻的局勢更火上加油’”。該時評強調，“看來枉顧事實，本末倒置的無端指責，就是教協所謂‘以教育專業的態度處理問題’”。文章揚言，“作為香港大、中、小學和幼兒園教師最大的團體，這個城市參與會員最多的組織，教協最好還是對平息當前亂局發揮積極、正向的作用，而不是相反。”對此，教協副會長葉建源向媒體回應稱，上述內容與事實不符，並指教協素來呼籲學生遠離衝突場面，也不支持“港獨”，又說有關評論只針對年輕人參與示威，卻迴避警方“執法不公”。

葉建源認為，反對學校革除受到槍傷的兩名中學生學籍，強調香港實行普及教育，無論涉事學生是否被定罪，教育制度都應該對他們不離不棄。他又說，政府實施禁蒙面法後，相信學校可以自行處理學生在校內戴口罩的情況，希望教育局不要施加過分壓力，但年輕人應避免觸碰法律風險，以免被檢控。針對香港當前局勢，不少聲音也指出，除了在呼籲“勇武派”示威者停止採用暴力手段抗議的同時，港府應主動出面與抗議者進行溝通和談判，正如林鄭月娥特首日前舉行的首次“社區對話”應誠懇的繼續進行，以和平手段促使雙方商議矛盾，削減分歧和緩解暴力事件，而不是一味將警隊作為應對政治問題的強力工具拖延。