NBA總裁表示不可能自賦權力管制言論 上海取消球迷之夜互動

涉港推文政治-體育危機當中，上海東方體育中心舉辦的“2019 NBA 球迷之夜”球迷互動活動被取消。

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上海市體育總會10月9日發布通告，稱“鑒於NBA（美國職業籃球聯賽）聯盟所屬的休斯頓火箭隊總經理莫雷日前發表的不當言論，以及NBA總裁蕭華的不當表態，取消原定於當天在上海東方體育中心舉辦的‘2019NBA球迷之夜’球迷互動活動”。周四原定的布魯克林籃網與洛杉磯湖人隊之間的表演賽目前為止將按原計畫舉行，但法新社與路透社表示比賽是否能如期舉行，仍有變數。

美國職業籃球聯賽與中國官方的這場危機在上周五被點燃，莫雷在推特上發布了一則推文，上面寫着“為自由戰鬥，支持香港”。這引發了中國籃球球迷和官方的憤怒，指責莫雷“對中國主權進行干預，挑唆香港暴力”，並認為“法律以外的言論不在言論自由的範圍之內”。央視與騰訊已經宣布，不對周四上海的籃網與湖人之間的賽事，以及周六在深圳的比賽進行播出。周二，NBA通過蕭華指出，將不會為涉事推文道歉，並且將繼續支持言論自由。蕭華應在當地時間周三抵達上海，希望就事態與中國方面負責人會面商談。

NBA在華多年來致力於紮根中國市場，莫雷有關香港的推文遭到大陸批判之後，NBA初始的公告表示“對莫雷的不當言論感到深深遺憾” ，但招致眾多美國政客和民意質疑“是否為了在中國擴展業務而出賣靈魂”。面對壓力，蕭華髮布公告，稱“已經認識到早前的公告讓很多人憤怒，讓公眾對NBA所捍衛的（理念）產生困惑。NBA在過去30年當中，和中國人民的關係取得了長足發展，見識到了美國和中國之間，籃球作為聯通個體的重要渠道。同時NBA方面也認識到，美中兩國有着不同的政治系統和信念，就像大多數國際機構一樣，NBA在不同政治體系的地方廣泛開展業務，但是如果有人質疑NBA的動機，他們需要明白這不僅僅限於做生意…NBA在任何情況下都不可能自賦權力，去管制球員，職工或者產權人的言論，在何種主題上，說什麼，不說什麼，簡而言之NBA不能以這種方式去運行”。