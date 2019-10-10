蘋果下架全港抗爭即時地圖 安卓暫不受影響

衡量中國官方的警告，蘋果公司在香港應用商城下架爭議應用軟件“全港抗爭即時地圖”，安卓使用者暫時不受影響。

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蘋果公司在10月10日星期四對其應用軟件“全港抗爭即時地圖”（HKmap.live）做了下架處理，但安卓的使用者們依舊可以下載使用。

“全港抗爭即時地圖”因追蹤香港警方，為使用者發出警察預警而受到中國官方譴責，認為是給暴徒開路提供庇護，官方媒體曾對蘋果公司發出嚴正警告，其中，中國日報指責蘋果公司把生意和政治混淆在一起，甚至摻雜了不法行為。

面對壓力，10月10日這一款地圖軟件已經在蘋果的香港應用商城當中銷聲匿跡。“全港抗爭即時地圖”在其擁有超過七萬名訂閱者的社交網絡頻道上刊登了蘋果的通知，其中指出，“已和香港網絡安全與技術犯罪辦公室進行核對，這一款應用軟件被用來追蹤警察，犯罪分子使用它在警力部署的空白地段製造事端”。但“全港抗爭即時地圖”的軟件開發者們則認為，這一軟件並沒有鼓勵犯罪互動，同時譴責蘋果公司在香港應用商城當中下架這一地圖，屬於審查，“是明顯的政治決策，壓制自由”。

中國目前是蘋果公司的第三大市場，排名僅次於美國和歐洲，近幾年來面對中國本土手機的強烈競爭，處境遠非高枕無憂。以今年第二季度的銷售業績來看，蘋果在華排名第五，遙遙領先的則是華為，以及其他中國本土品牌。