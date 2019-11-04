擔心中國 印度決定不參加區域經濟合作夥伴關係協定

泰國商務部長Jurin Laksanawisit 4日表示，區域經濟合作夥伴關係協定（RCEP）已完成協商，並告訴路透社印度並未撤出。但是印度外長最終宣布印度不參加這個北京推動的協議，擔心中國產品衝擊印度市場。

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法新社說，印度擔心被中國商品淹沒，而在最後時刻決定不參加這個協議。之前路透社發自曼谷的消息說，由於印度在曼谷會議之前最後一刻提出的要求，因此外界質疑各方能否就這個中國支持的區域全面經濟合作夥伴關係協定(RCEP)達成協議。 但泰國商務部長今天宣布，這個協議“昨晚已經協商完成。”

印度外長辛格（Vijay Thakur Singh）之後在曼谷的記者會上宣布說，為了印度國家利益，印度決定不參加區域經濟合作夥伴關係協定。

法新社說，如果印度參加，這個區域經濟合作夥伴關係協定將涵蓋全球一半人口的市場和全球30%的GDP。不過，印度最終決定不參加，原因是擔心加入這個協定後，中國商品將湧入印度市場，重創印度工業。

區域經濟合作夥伴關係協定（RCEP）包括東盟10個成員國：印尼，泰國，新加坡，馬來西亞，菲律賓，越南，緬甸，柬埔寨，老撾，文萊，以及中國，日本，韓國，澳大利亞，新西蘭。上述15國在印度不參加的情況下，仍然決定在2020年簽署這個協定。