柏林牆倒塌30周年 德國東西之間差距猶存

本周德國和歐洲在沉重的氣氛中開始慶祝柏林牆倒塌30周年，1989年11月柏林牆的倒塌標誌着冷戰的結束，給人們帶來希望，但是最近幾年民粹主義擡頭，德國東西之間差距猶存。

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德國政界計畫本周低調慶祝柏林牆倒塌30周年，與此前柏林牆剛剛倒塌時候民眾興奮形成鮮明對比，今年德國和歐洲政界慶祝活動的重點應該在本周六11月9日，30年前的這一天德國人爬上分離東西柏林的隔離牆，開始用錘子等搗毀柏林牆。在1990年6月東德政府決定拆除柏林牆，這代表了東德共產黨政府的倒台以及德國的統一。

就在10年前慶祝柏林牆倒塌20周年之際，包括德國，法國，英國和美國等30多個國家領袖和民眾也曾經興高采烈出席在勃蘭登堡門前的慶祝活動。

柏林牆倒塌30年後的今天，雖然160多公里長的柏林牆地帶已被改造成一片綠化地，深受體育愛好者的歡迎，但是柏林牆倒塌後帶來的新氣息出現變化，而且最近幾年形勢不容樂觀。在本周舉行相應的如展覽，音樂會和演出等紀念活動，但是本周六沒有隆重的慶祝活動。

法新社分析指出，一方面德國東部與西部依然存在巨大差異，德國東部經濟不景氣，在東西德合並後東部工廠大規模關閉，根據調查顯示，目前一些原東德居民認為自己是二等公民。德國極右翼反移民政黨擡頭，極右翼也在德國東部得到支持。另一方面隨着美國退出《中導條約》，全球開始新的一輪軍備競賽，而來自中國和俄羅斯的勢力也在該地不斷增長。

歐盟此前曾經指責30年前離開共產黨領導的如匈牙利，波蘭等國家沒有進行國家的法制建設，一些前東歐民眾受到民族主義的誘惑。

柏林牆早已不存在，它的倒塌讓人們銘記，而且人們不會忘記東西冷戰的歷史教訓。